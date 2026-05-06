HOROR U PLEJ OFU NBA: Srbin gledao stravičnu povredu zvezde Lejkersa

Džared Vanderbilt je zadobio potpuno iščašenje malog prsta desne ruke u porazu Los Anđeles Lejkersa od Oklahoma Siti Tandera u prvoj utakmici, a sve je to posmatrao i Nikola Topić sa klupe Oklahome.

Iako nije utvrđen raspored za mogući povratak Vanderbilta, verovatno će propustiti ostatak polufinala Zapadne konferencije 2026. godine zbog težine povrede.

Vanderbilt je zaglavio mali prst desne ruke o tablu pokušavajući da blokira zakucavanje Četa Holmgrena 5:51 minuta pre kraja druge četvrtine.

Naknadno je ušao u svlačionicu nakon akcije, ali su Lejkersi na početku drugog poluvremena objavili da se više neće vraćati. Završio je veče sa dva poena i jednim skokom za šest minuta igre.

Vanderbiltovo predstojeće odsustvo na neodređeno vreme ne bi moglo biti razornije za dubinu i odbranu Lejkersa, s obzirom na to da se trenutno u ovom drugom kolu suočavaju sa braniocem titule. Bez Vanderbiltovog prisustva, biće još teže za Los Anđeles da parira i obuzda Oklahoma Siti pod vođstvom aktuelnog MVP-ja lige Šaja Gildžusa-Aleksandera.

On je u proseku beležio 3,8 skokova i 3,3 poena za 12,1 minut ove postsezone. Lejkersi su pretrpeli poraz od 108-90 u prvoj utakmici u utorak u Oklahoma Sitiju. Druga utakmica je zakazana za četvrtak.

