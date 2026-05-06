'PLAĆAJU TE 50 MILIONA GODIŠNJE, A SEDIŠ' Legenda brutalno raspalila po Dončiću: Uzmi injekciju i igraj! Nadam se da će te trejdovati

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Michael Conroy ||

Odsustvo Luke Dončića zbog povrede izazvalo je buru reakcija širom NBA sveta, a kritike na njegov račun postaju sve žešće i brutalnije.

Nakon ubedljivog poraza od Oklahome, Luka se našao na žestokom udaru.

Jedan od najglasnijih bio je bivši WWE šampion Rik Fler, koji je na mreži “X” bez zadrške osuo paljbu po slovenačkom superstaru.

Njegova poruka brzo je odjeknula:

"Luka, izađi na teren! Uzmi injekciju kortizona i izdrži! Primaš 50 miliona godišnje, a sediš van parketa! Šta se dešava?! Nadam se da će te Džini Bas trejdovati sledeće godine. Niko ne želi "hromu patku" u timu!” – poručio je besno slavni rvač.

Prozivke dolaze u trenutku kada Lejkersi imaju ozbiljne probleme u seriji i deluju nemoćno bez Dončića. Iako je Lebron pokušavao da drži ekipu u igri, jasno je da bez dodatne ofanzivne snage tim teško može da parira aktuelnom šampionu.

Situaciju dodatno komplikuju i informacije iz tabora Lejkersa. Prema navodima insajdera, Dončićev povratak i dalje je neizvestan – očekuje se da propusti početak naredne faze, dok lekarski tim ostavlja mogućnost da se vrati kasnije u seriji.

Za Los Anđeles, to znači samo jedno – borba sa vremenom i nada da bi njihov najveći adut mogao da se vrati pre nego što sezona potpuno izmakne kontroli.

Autor: Iva Besarabić

