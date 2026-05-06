Remi u Minhenu: Fudbaleri Pari Sen Žermena u FINALU Lige šampiona

Fudbaleri Pari Sen Žermena plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su večeras u Minhenu odigrali nerešeno sa Bajernom - 1:1 u revanš utakmici polufinala.

Fudbaleri PSŽ-a su izborili plasman u finale LŠ, pošto su u prvom meču polufinala, koji je odigran prošle nedelje u Parizu, pobedili Bajern rezultatom 5:4.

Gosti iz Pariza su u večerašnjem meču u Minhenu poveli u 3. minutu pogotkom Usmana Dembelea, a izjednačenje Bajernu doneo je Hari Kejn u 90+4. minutu.

Fudbaleri PSŽ-a će 30. maja od 18 časova u Budimpešti u finalu LŠ igrati protiv londonskog Arsenala, koji je u polufinalu bio bolji od madridskog Atletika (1:1, 1:0).

Fudbaleri PSŽ-a brane trofej Lige šampiona

Klub iz Pariza je u večerašnjem meču poveo već u 3. minutu pogotkom Dembelea, koji je zatresao mrežu domaćeg tima. Fudbaleri Bajerna su potom zaigrali angažovanije, a domaći su u 22. minutu imali priliku da stignu do izjednačenja, ali je Lukas Dijaz bio neprecizan.

Fudbaleri i stručni štab Bajerna su u 31. minutu tražili penal, pošto je igrač gostiju Žoao Neveš igrao rukom u svom šesnaestercu. Glavni sudija Portugalac Žoao Pinjeiro je pokazao da se meč nastavi, a nije bilo reakcije ni iz VAR sobe. Fudbaleri Bajerna su dva minuta ranije tražili isključenje za Nuna Mendeša, koji je igrao rukom, a već je imao žuti karton. Međutim, pinjeiro je loptu dodelio gostima što je izazvalo revolt igrača Bajerna, pošto je prethodno dosudio prekršaj za goste.

PSŽ je u 33. minutu imao veliku priliku za novi gol, a odlično je na golu Bajerna intervenisao Manuel Nojer. Domaći fudbaleri su nastavili sa napadima, a Džamal Musijala i Džonatan Ta su finišu prvog poluvremena propustili dve velike šanse za izjednačenje. Do kraja prvog dela meča nije bilo promene rezultata.

Fudbaleri Bajerna su konstantno napadali u drugom poluvremenu, ali nisu uspeli da dođu do prave prilike za gol. Gosti su pretili iz kontranapada, a Dezire Due je u 64. minutu propustio priliku da se upiše u strelce, kao i Hviča Kvarackelinije nekoliko minuta kasnije.

Bajern je najveću priliku imao u 69. minutu, ali je golman PSŽ-a Matvej Safonov zaustavio šut Lukasa Dijaza.

Domaći fudbaleri su nastavili sa napadima, a Kejn je u 90+4. minutu doneo izjednačenje Bajernu. PSŽ je u preostalih nekoliko minuta uspeo da sačuva 1:1 i da ponovo izbori plasman u finale LŠ gde će braniti titulu protiv Arsenala.

Autor: Marija Radić