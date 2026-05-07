LUIS ENRIKE JE FUDBALSKI GENIJE! Planeta bruji o njegovom lukavom triku: Zašto je naredio svom golmanu da ispucava loptu u aut? Taktika koja je šokirala sve!

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike ponovo je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najgenijalnijih fudbalskih trenera današnjice.

U velikom okršaju protiv Bajerna, Španac je osmislio taktički potez koji je potpuno neutralisao najopasnijeg igrača protivničkog tima - Majkla Olisea.

Za razliku od prvog meča, Olise u revanšu nije imao pravog uticaja na igru. Uspeli su fudbaleri Pari Sen Žermena da ga neutrališu. Svaki put kada bi dobio loptu, bio bi okružen velikim brojem igrača francuskog tima.

Ključ svega bio je, kako se tvrdi, neobičan i planski potez koji je sve ostavio bez reči. Po instrukcijama trenera Luisa Enrikea, golman PSŽ-a Matvej Safranov namerno je ispucavao loptu u aut i to na strani gde se nalazio Olise.

Ideja je bila jasna - privući igru i što veći broj igrača na taj deo terena, kako bi se napravila "gustina" i brojčana nadmoć nad krilnim fudbalerom Bajerna.

Dok bi lopta izlazila aut, igrači PSŽ-a bi se momentalno prebacivali na tu stranu i pravili dodatni pritisak čim bi se igra nastavila, potpuno "gušeći" prostor za Oliseove karakteristične prodore.

Safonov diinstruksikan untuk sengaja goal kick ke arah area Olise, diminta kenceng bgt sampai lemparan ke dalam



Alasannya? Biar bisa overload sisinya Olise, jadi lebih gampang ngepress Olise.



Jujur ini brilian!!!



Taktik begini saya pikir kok terinspirasi dari american… pic.twitter.com/7FRjNhNT7k — Si Paling Sepakbola Spanyol (@LaLigaLocaID) 07. мај 2026.

Ovaj potez se, prema tvrdnjama, ponovio više puta tokom utakmice, što jasno pokazuje da nije reč o slučajnosti već o unapred osmišljenoj taktici.

Iako je PSŽ u takvim momentima svestan prepuštao posed rivalu, dobio je kontrolu nad najopasnijim delom terena i uspeo da razbije napadačku strukturu Bajerna.

Na kraju, mnogi već govore o "šahovskom potezu" Enrikea koji bi mogao da postane tema analiza nakon ovog spektakularnog dvomeča.

Autor: Jovana Nerić