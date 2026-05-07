ŠAMPION EVROPE NAJAVLJUJE MEDALJU! Simić: Daću sve od sebe da Srbiji donesem zlato sa Beogradskog pobednika!

Već sada, na manje od nedelju dana od početka 63. Beogradskog pobednika (12- 18. maj, Obrenovac), jasno je da će jedan od najboljih i najatraktivnijih učesnika biti naš reprezentativac Rastko Simić.

Šampion Evrope (U23) otkriva da će na jednom od najjačih turnira na Starom kontinentu, sa više od 300 takmičara iz 22 zemlje, napasti zlato. Rale govori i da mu je olimpijski boks prioritet u odnosu na profesionalnu karijeru i naglašava koliko mu znači kada se bori za reprezentaciju Srbije.

Kakvi su vam utisci sa priprema u Loznici?

- Ovih dana je Loznica bukvalno centar svetskog boksa. Pored naših reprezentativnih selekcija tu su još Mađari, Ukrajinci, Turci, Južnokorejci, ali i Kubanci. Samim tim su pripreme vrhunske, možda i najjače u poslednje vreme koje smo imali. Sve ove reprezentacije koje su tu imaju odlične borce, samim tim imamo i fenomenalne sparinge. Na sve to, uslovi u Regionalnom bokserskom centru su savršeni, atmosfera je odlična pa verujem da ćemo svi imati korist od toga i da ćemo svi spremni dočekati Beogradski pobednik.

Nedavno ste bili i na kampu u Moskvi?

- Bili smo gosti legendarnog kluba Torpedo. Utisci su odlični. Trenirali smo jako i imali smo priliku izbliza da vidimo demostraciju te nekadašnje sovjetske škole boksa. I mogu vam reći - nimalo ne zaostajemo za Rusima, kada su borbe u pitanju. U toj fazi priprema se naporno radilo, sve je bilo runda na rudnu, baš pakleno. Uglavnom se sve baziralo na izdrljivosti.

Jake sparinge imate i ovde u Loznici?

- Uh, veoma korisna stvar. Sparingovao sam sa Kubancem u 85 kg s kojim sam radio prošle godine na Kubi. Imali smo zadovoljstvo da se opet nađemo u ringu. Odličan borac i mislim da imamo negde i sličan stil boksa. Naravno, on ima tu čuvenu kubansku školu. Uspeo sam nešto da pokupim i od njih, verujem i oni nešto od nas. Imao sam snažne sparinge i sa Ukrajincem i Turčinom.

Kakve planove imate u budućnosti što se težinske kategorije tiče, tu ste sad na svojevrsnoj prekretnici?

- U Debrecinu sam nedavno osvojio zlatnu medalju u kruzer kategoriji, a to je 85 kilograma po World Boxingu. Tamo sam se sve vreme i vrteo oko tih 85-86 kilograma, pa bih voleo i sad da ostanem u toj kategoriji dok mogu. E kad dođu Mediteranske igre, a tamo se boksuje samo u olimpijskim kategorijama, moraću da pređem na 80 kilograma. A onda je realno da tu nastavim i u Sofiji, mesec dana kasnije. I ako sve dalje bude išlo po planu, onda bih i kvalifikacije za Olimpijske igre krenuo kao poluteškaš.

Šta možemo da očekujemo od vas na Beogradskom pobedniku?

- Ne mogu da gledam u budućnost, ali mogu da obećam da ću dati sve od sebe da osvojim zlato za Srbiju.

Koliko razumemo - i dalje su vam Olimpijske igre ispred karijere u profesionalnom boksu?

- Apsolutno! Shvatio sam da je profi boks mnogo, mnogo drugačiji. Drugačije su i pripreme i taktika. Sve je drugačije. Zato mislim da je trenutno bitnije da se fokusiram na olimpijski boks, pa ako Bog da da osvojim neku medalju na Igrama u Los Anđelesu, onda bih sigurno prešao u profi boks i fokusirao se dalje na tu konkurenciju.



Autor: Jovana Nerić