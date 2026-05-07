OPŠTI HAOS NAKON POLUFINALA LIGE ŠAMPIONA! Proslava se pretvorila u pakao! Privedeno više od 100 osoba, povređeno 23 policajca...

Među njima je čak 23 policajca.

Do velikih nereda je došlo u Parizu, neposredno nakon što je u Minhenu, rezultatom 1:1, završena revanš utakmica polufinala Lige šampiona između Bajerna i PSŽ-a.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez je rekao medijima da je 127 ljudi privedeno zbog haosa.

Mnogi od njih su vatrometom gađali policajce, koji su odgovorili suzavcem.

Jedna osoba je teško povređena.

