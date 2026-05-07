OPŠTI HAOS NAKON POLUFINALA LIGE ŠAMPIONA! Proslava se pretvorila u pakao! Privedeno više od 100 osoba, povređeno 23 policajca...

Među njima je čak 23 policajca.

Do velikih nereda je došlo u Parizu, neposredno nakon što je u Minhenu, rezultatom 1:1, završena revanš utakmica polufinala Lige šampiona između Bajerna i PSŽ-a.

🇫🇷 Major unrest has broken out in Paris following PSG’s victory over Bayern Munich in the UEFA Champions League.



A total of 127 people were arrested across the city. 11 civilians were injured, one of them seriously, while 23 police officers sustained minor injuries.



Rioters set… pic.twitter.com/OkhRoVXArN — Visegrád 24 (@visegrad24) 07. мај 2026.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez je rekao medijima da je 127 ljudi privedeno zbog haosa.

Mnogi od njih su vatrometom gađali policajce, koji su odgovorili suzavcem.

Jedna osoba je teško povređena.

🚨🇫🇷 PSG en finale, Paris en guerre. Les supporters fêtent la victoire comme ils savent le faire : en attaquant les policiers . Rien de nouveau sous le soleil des banlieues.#PSGArsenal #PSG pic.twitter.com/yeFW812tcb — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) 07. мај 2026.

Autor: Iva Besarabić