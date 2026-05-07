JEDANAEST VATERPOLISTA VIŠE NEĆE DA IGRA ZA SRBIJU! Oglasili su se i objavili saopštenje posle ostavke selektora Uroša Stevanovića!

Prava bura se trenutno dešava u srpskom vaterpolu, čak jedanaestorica reprezentativaca odlučila su da podvuku crtu.

Kapiten Nikola Jakšić, zajedno sa Filipovićem, Mandićem, braćom Rašović, Ranđelovićem, Lazićem, Drašovićem, Vicom, Dedovićem i mlađim Jakšićem, više neće igrati za nacionalni tim dok god je Slobodan Soro na čelu saveza.

Svoj stav su izneli putem zajedničkog saopštenja na Instagramu.

- Poštovani,

Kao dugogodišnji reprezentativci, aktuelni evropski i trostruki olimpijski šampioni smatramo da je neophodno da se oglasimo povodom najnovijih dešavanja u našem Savezu.

Novi predsednik Saveza, Slobodan Soro je u više navrata kroz svoje izjave pokušao da diskredituje i omalovaži sve naše uspehe poslednjih nekoliko godina. Naše zlatne medalje ni najmanje nisu bile odraz trenutne inspiracije, kao što to navodi Slobodan Soro, već godine velikih odricanja, treniranja, zajedništva i borbe.

Takođe, podsetili bismo javnost da je nekolicina igrača iz aktuelnog sastava reprezentacije već bila izložena nesportskim potezima od strane Slobodana Sora i njegovog tima ljudi u VK Novi Beograd, od zabrane treniranja, izbacivanja iz kluba, nedozvoljavanja igranja za reprezentaciju itd. Smatramo da su i tada svi ti postupci učinjeni kako bi se naštetilo našoj reprezentaciji, našem zajedništvu i kako bi se sprečio dalji napredak srpskog reprezentativnog vaterpola.

Naš tim kao najtrofejnija reprezentacija Srbije zaslužuje predsednika Saveza dostojnog svega onoga za šta smo se borili sve ove godine, nekoga ko će braniti naše interese, zalagati se za nas, vrednovati sve osvojeno i podstaći dalje osvajanje trofeja. Ponosni smo na sve što smo ostvarili sa kapicom Srbije – na svaku utakmicu, svaku pobedu, ali i na svaki težak trenutak koji nas je učinio jačima kao tim. Kao aktuelni evropski i trostruki olimpijski šampioni, verujemo da smo svojim rezultatima jasno pokazali ko smo i šta predstavljamo.

Poslednjih deset godina vaterpola u Srbiji nesumnjivo predstavlja jedan od najtrofejnijih perioda u istoriji našeg sporta. Tokom čitave naše karijere vodili smo se principima poštovanja, dostojanstva i fer-pleja. To poštovanje smo pokazivali prema svima, pa i prema Slobodanu Soru, današnjem predsedniku Saveza, i u periodu kada je nastupao za reprezentaciju Brazila i igrao protiv Srbije na najvećim takmičenjima. Svedoci smo da je i tada ulagao maksimalne napore da zaustavi put reprezentacije Srbije ka najvećim uspesima, ali isto tako i da u tome nije uspeo – što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cele naše nacije.

Nakon mnogo razmišljanja i međusobnih razgovora, doneli smo jednoglasnu odluku da se povučemo iz igranja za vaterpolo reprezentaciju Srbije dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro kao i njegov tim ljudi.

Ova odluka je bila veoma teška, jer je igranje za reprezentaciju za nas uvek predstavljalo najveću čast i privilegiju i san svakog mladog sportiste. Ipak, smatramo da je neophodno da mi lično podignemo glas protiv svih onih koji žele da diskredituju i unište teško stečene uspehe vaterpolo reprezentacije zarad svojih ličnih interesa. Takve osobe ne smeju biti na čelu najtrofejnije reprezentacije u Srbiji!

Apelujemo na javnu podršku bivših i sadašnjih sportista, ljudi iz sveta vaterpola, i svih onih kojima je stalo da vaterpolo savez ne ode u ruke onih koji iz svog ličnog nezadovoljstva i hira žele da obezvrede prošlost, a unište budućnost našeg najtrofejnijeg sporta.

Igrači reprezentacije Srbije:

Kapiten Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović - stoji u otvorenom pismu.

Uskoro opširnije...

Autor: A.A.