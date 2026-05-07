Zvezda savladala Cedevita Olimpiju i blizu je polufinala ABA lige: Nvora 'isčupao' crveno-bele

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Cedevita Olimpije rezultatom 101:92 (25:24, 25:23, 31:27, 20:18) u prvom meču četvrtfinala plej-ofa ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 25 poena. Tajson Karter je postigao 17 poena, dok su Ognjen Dobrić i Ebuka Izundu zabeležili po 11.

U redovima Cedevita Olimpije istakao se Umoja Gibson sa 19 poena. Di-Džej Stjuart je postigao 18 poena, a David Skara je ubacio 16.

Zvezda je vodila tokom većeg dela prve četvrtine, a posle 10 minuta igre imala je prednost 25:24.

Gosti iz Ljubljane su nekoliko puta imali vođstvo u drugoj deonici, a Zvezda je na poluvremenu vodila 50:47.

"Crveno-beli" su tokom treće četvrtine održavali jednocifrenu i u poslednji deo meča ušli su sa sedam poena razlike 81:74.

Cedevita Olimpija je serijom 9:2 došla do izjednačenja 83:83 na početku četvrte četvrtine, ali je Zvezda zatim sigurnom igrom uspela da dođe do prve pobede u seriji.

Utakmica je počela minutom ćutanja u znak sećanja na nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića.

Drugi meč između Zvezde i Cedevita Olimpije igraće se 12. maja u Ljubljani, a eventualna majstorica 15. maja u Beogradu.

Pobednik duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg iz susreta između Partizana i Bosne.

Autor: Marija Radić