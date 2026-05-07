Ronaldo nastavio da piše istoriju: Al Nasr korak bliže tituli (VIDEO)

Fudbaleri Al Nasra napravili su ogroman korak ka šampionskom peharu u sezoni 2025/26, pošto su savladali Al Šabab rezultatom 4:2. Centralna figura meča, uprkos het-triku Žoaoa Feliksa, bio je neverovatni Kristijano Ronaldo.

Trenutak koji je cela Saudijska Arabija čekala dogodio se u 75. minutu meča. Nakon odličnog prodora i centaršuta Sadia Manea, Ronaldo se majstorski oslobodio čuvara i levom nogom poslao loptu u mrežu za vođstvo od 3:1. Bio je to njegov 100. jubilarni pogodak u saudijskom prvenstvu!

Neverovatan je podatak da je Portugalac do ove brojke stigao za manje od četiri sezone, potvrdivši da je i u 42. godini života (proslavio rođendan u februaru) prava kaznena ekspedicija. Takođe, ovim golom Ronaldo je kompletirao neverovatan poduhvat – u tekućoj sezoni uspeo je da zatrese mrežu apsolutno svakom timu u ligi protiv kojeg je igrao!

Ronaldo chega aos 100 golos no campeonato saudita, 971 na carreira! 🐐 pic.twitter.com/UD5aa8uBJZ — B24 (@B24PT) 07. мај 2026.

Utakmica je počela u znaku Žoaoa Feliksa, koji je golovima u 3. i 10. minutu doneo ranu prednost gostima. Nadu Al Šababu vratio je Janik Karasko u 30. minutu nakon sjajnog solo prodora, ali je Ronaldov jubilarni gol u drugom poluvremenu otklonio sve sumnje.

Iako je Al-Bulaihi smanjio na 3:2 u 80. minutu, tačku na i postavio je ponovo Feliks u nadoknadi vremena, kompletiravši het-trik sa bele tačke za konačnih 4:2.

Ekipa koju sa klupe predvodi iskusni Žorž Žezus sada ima 82 boda, pet više od drugoplasiranog Al Hilala (koji ima utakmicu manje). Do kraja trke ostalo je jako malo, samo dva kola, a Al Nasr već u sledećem dočekuje baš Al Hilal.

