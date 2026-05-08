AKTUELNO

Fudbal

SRBIN PRESEKAO! Dušan Vlahović okrenuo leđa Juventusu, ovaj gigant je već pripremio ugovor

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Spada/undefined (SUB) ||

Srbin je centralna tema svih fudbalskih priča!

Naime, na svakodnevnom nivou zahuktava se saga na temu čiji će dres naredne sezone nositi Dušan Vlahović. Neprestano mediji širom Starog kontinenta pišu o srpskom napadaču, a najnovije informacije dolaze sa Čizme.

Kako prenosi "Gazzetta dello Sport", 54 dana uoči isteka ugovora, daleko su Srbin i Juventus od dogovora o produžetku saradnje.

Prestižni italijanski mediji navodi da je Vlahović odlučio da promeni prioritete i prednost pruži zainteresovanim evropskim velikanima, među kojima se mesecima unazad izdvajaju prvenstveno Bajern Minhen i Barselona.

Ukoliko Robert Levandovski zaista napusti "Nou Kamp", što izgleda kao sve izvesniji scenario, mogli bi da krenu u ofanzivu na potpis nekadašnjeg đaka Partizana.

"Gazzetta" dodaje da Vlahovićev status slobodnoh igrača dodatno prija Kataloncima, zbog ne tako sjajne finansijske situacije u kojoj se nalaze.

U tekstu koji je preneo i "Tutto Mercato", navodi da se da Stara dama nudi Srbinu ugovor uz smanjenje plate na 6.000.000 evra i bonuse… Italijanu dodaju i da je lopta u rukama Vlahovića i njegovog oca, koji brine o interesima ubojitog centarfora.

Autor: D.Bošković

