AKTUELNO

Košarka

POZNATA SUDBINA VASILIJA MICIĆA! Izraelci tvrde: Evo gde će Srbin igrati sledeće sezone

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Darron Cummings ||

Isplivale su nove informacije oko budućnosti Vase Micića.

Vasilije Micić i naredne sezone biće član Hapoela iz Tel Aviva.

Hapoel je ispao u plej-ofu Evorlige od Real Madrida, ali će najplaćeniji igrač lige ostati u timu sa kojim je prošle godine potpisao višegodišnji ugovor.

Portal Walla sport odmah posle eliminacije od Reala saznao je da srpski reprezentativac ostaje u Hapoelu.

Elajdža Brajant je nedavno produžio saradnju sa Hapoelom, a očekuje se da to uskoro učine Den Oturu i Tai Odijase. Plan je da ostane i Kris Džons, koji je želja Crvene zvezde, kao i Iš Vejnrajt.

Na izlaznim vratima su Džonatan Motli i Jam Madar, koji ima neke opcije na stolu.

Autor: D.Bošković

#Real madrid

#Srbin

#Tel Aviv

#Vasilije Micić

#sezona

POVEZANE VESTI

Fudbal

GOTOVO JE! Direktor Juventusa otkrio gde će Dušan Vlahović igrati ove sezone

Domaći

BURAO OKO NJIH SE NE STIŠAVA! Ovo su razlozi zbog kojih su se Melina i Haris POSVAĐALI! Dodatno im je probleme stvorila Đina! OVO HARIS NIJE MOGAO DA

Košarka

UŽASNA VEST ZA PARTIZAN! NOVE INFORMACIJE O POVREDI POKUŠEVSKOG! Košarkaša čeka duža pauza, evo kada bi mogao da se vrati na teren!

Košarka

Svetislav Pešić sve zabrinuo i do detalja objasnio kako stoje stvari sa povredom Vasilija Micića

Politika

Prljava igra političara Đokića! Koleginica ga slučajno razotkrila: Kandidaturu za predsednika sprema već godinu dana (VIDEO)

Zadruga

'ON JE ZA MENE PI*KICA, SLIKA BEZ TONA! Anđela otkrila da joj se Anđelo GADI, otkrila da nema nikakve SLIČNOSTI sa njenim bivšim, nove LAŽI izašle na