'PIKSI ME IRITIRAO, ALI...' Terzić iskreno o dvojici selektora Srbije! Spomenuo je i Zdravka Mamića!

Generalni direktor FK Crvena zvezda dao mišljenje o promenama u nacionalnom timu i savetima iz komšiluka

Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda, nikada se nije libio da da svoje mišljenje o srpskoj fudbalskoj reprezentaciji.

Tako je bilo u vreme kada je nacionalni tim vodio Dragan Stojković, a tako je i sada kada se o Orlovima brine Veljko Paunović.

Zanimljivo je, sa ove vremenske distance videti šta o fudbalskoj reprezentaciji Srbije misli Zvezdan Terzić, posebno o selektorima koje odlično poznaje.

Fudbalska reprezentacija Srbije. Žestoko ste kritikovali neke odluke Dragana Stojkovića kao selektora, ali ga i podržavali na velikim takmičenjima.

- Nemamo mi pravo da neka naša lična neslaganja stavimo ispred srpske reprezentacije! Koliko god da je mene Piksi iritirao svojim ponašanjem, govorom i odlukama, ipak je uspeh reprezentacije prioritet svih nas. Ne zato što smo mi patriote, veće ili manje, već prosto kad srpska reprezentacija ima uspeha, onda je svima nama bolje. Uzmite primer Hrvata. Njihova reprezentacija učinila za ogromnu promociju države i fudbala, posebno segment vezan za prodaju igrača i transfere - rekao je Zvezdan Terzić u intervjuu za 23. rođendan Kurira i nastavio:

- Mi imamo ozbiljan problem, jer reprezentacija Srbije godinama ne igra bilo kakvu ulogu na velikoj sceni. Sva neslaganja moramo da sklonimo sa strane, jer uspeh reprezentacije mora da bude prioritet. I neka tačka okupljanja i kohezioni faktor za sve nas.

Plava boja, jel to zbog uroka

Bili ste predsednik Saveza kada je Srbija postala samostalna država. Insistirali ste tada da reprezentacija igra u bojama trobojke. Kako gledate na to što su tradicionalni crveni dresovi zamenjeni plavim, koji podsećaju na Jugoslaviju?

- Ne razumem, šta im to znači! Ali, to su njihove odluke. Meni je logično da reprezentacija prati boju srpske zastave. I to je bio jedini razlog zašto smo moji saradnici i ja to uradili, dok sam vodio Fudbalski savez Srbije.

- Oni su sada imali neke svoje razloge, Možda radi malera, ili uroka... Da im krene bolje. Ako je tako, podržavam ih. (smeh)

Veljko je pametan, ali mora da uradi restart

Fudbalska reprezentacija Srbije sa Veljkom Paunovićem. Kako vam deluje?

- Veljko je mlad, pametan, sistematičan i ozbiljan trener. Zna šta hoće, ima neke svoje metode. Radio je u Španiji i Meksiku. Mislim da mi u ovom trenutku nismo imali bolje rešenje. Želim mu svu sreću. Mora da bude hrabriji u odlukama. Mora da podmladi repreprezentaciju! Da napravi jedan restart.

- To se od njega očekuje. Nadao sam se da će dolasku, odmah napraviti jedan rez. Mi tek u septembru 2027. igramo prvu zvaničnu utakmicu, kada slede kvalifikacije za EURO. Pre toga, samo prijateljske i Liga nacija.

Na šta konkretno mislite?

- Uzalud je Paunović potrošio ovih nekoliko utakmica koje je vodio kao selektor. Sa nekim starim snagama... Od njega je javnost očekivala više mladih igrača i više nove i sveže krvi. On ima 2028. godine Evropsko prvenstvo. Šta čekaš? Već sada u glavi moraš da imaš igrače koji će 2028. imati toliko i toliko godina. I na osnovu toga da se tako ponašaš. To je javnost očekivala od njega, ponavljam. A, ne da se gubi vreme sa igračima čije je vreme prošlo, da kasni sa mladima... Daj da vidimo nešto novo!

Zdravko Mamić rekao je da nije dobro za srpski fudbal što Zvezda dominira i što nema konkurenciju u Srbiji. Šta mislite o njegovoj opasci?

- Zdravka volim i čujemo se dva puta nedeljno. Posle derbija smo dosta pričali. Zdravko je mnogo pametan čovek, iskusan, harizmatičan, interesantan... I mnogo sličan meni. Kada je ispred mene interes Crvene zvezde, ne vidim bilo šta drugo. To je prioritet svih prioriteta.

Mamića volim, ali Zvezda će i dalje da gazi

- I sad da mi neko priča i objašnjava da za srpski fudbal nije dobro da Crvene zvezda bude šampion svake godine - pa, naravno da to ne prihvatam. Iz tog ugla, on je rekao da sada kada je na neutralnoj poziciji, može sve to da sagleda. To do mene ne dopire.

Znači, Mamić vas je džabe savetovao?

- Dok god budem mogao, Zvezda će gaziti i biti šampion. Pobeđivati, napredovati, rasti u svakom smislu - rekao je Zvezdan Terzić i dodao:

- Voleo bih da Partizan, Vojvodina, Čukarički i TSC budu bolji. I svi drugi klubovi koji bi trebalo da znače nešto u srpskom fudbalu. Da nešto urade. Da budu konkurentiji i malo bolji.

Autor: D.Bošković