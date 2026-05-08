VLASNIK DENVERA ISKRENO O TREJDU NIKOLE JOKIĆA: Otkrio šta ne dolazi u obzir

Vlasnik Denver Nagetsa Džoš Krenke progovorio je o ambicijama NBA franšize iz Kolorada.Krenke je kategorički stavio svima do znanja da trejd Nikole Jokića ne dolazi u obzir, dok su opet, sa druge strane, ostali članovi Nagetsa pod znakom pitanja:

Josh Kroenke on upcoming Nuggets offseason:



"I think that everything is gonna be on the table outside of trading Nikola [Jokic]." pic.twitter.com/GwvUW1Lud7 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 08. мај 2026.

Svako ko je veliki fan Denvera bi trebalo da bude frustriran. Sve je na stolu u ovom trenutku, uključujući i to da sve ostane isto. Sve je na stolu osim toga da Jokić bude trejdovan. Tu bi trebalo da sam sada jasan jer su neke moje reči na ovu temu prošlog leta bile izvrnute na interesantan način.

Autor: Marija Radić