Neće se slaviti samo na Marakani: Crveno-beli obojili Pirej, obeležava se 40 godina bratstva sa Olimpijakosom

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće ekipu Novog Pazara u okviru 5. kola plej-ofa Superlige Srbije, u subotu od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Ovaj duel će biti poseban za zvezdašku javnost, pošto će se na tribinama obeležiti 40 godina bratstva sa Olimpijakosom, pa se na Marakani nadaju da će veliki broj publike doći na stadion kako bi obeležio pomenuti jubilej.

Ipak, neće se slaviti samo u Beogradu, jer se u Pireju spremaju za veliko slavlje, što pokazuju i slike sa stadiona u Grčkoj.

Fudbaleri Olimpijakosa igraće u nedelju utakmicu protiv PAOK-a, u okviru grčkog šampionata. Iako više nema šanse tim iz Pireja za tron, koji je osvojio AEK posle 24 godine, navijači crveno-belih će samo dan kasnije, u odnosu na Crvenu zvezdu, proslaviti 40. godina bratstva srpskog i grčkog kluba.

pročitajte još VLASNIK DENVERA ISKRENO O TREJDU NIKOLE JOKIĆA: Otkrio šta ne dolazi u obzir

Autor: Marija Radić