PARTIZAN POD PRITISKOM: 'Crno-belima' potrebna pobeda kako bi se vratili na drugo mesto

Bitan trijumf fudbaleri Partizana tražiće protiv OFK Beograda kojeg će ugostiti od 19.30 na "Stadionu Partizana".

Jučerašnjom pobedom Vojvodine nad Čukaričkim (1:0), Novosađani su preuzeli drugo mesto na tabeli i tako prebacili pritisak na Partizan koji danas mora slaviti kako bi odgovorio "staroj dami".

Forma domaćina govori da to neće biti lako ostvariti, jednostavno Blagojević od povratka nije uspeo da podigne ekipu kako se očekivalo, mada je to najmanje njegova greška jer je tim potpuno upropašten za vreme njegovog odsustva sa klupe "parnog valjka".

Veliki broj igrača je izgubio samopouzdanje, pružaju dosta slabe partije, nema kontinuirane dobre igre i jednostavno je tim znatno nazadovao naspram onoga što je prikazivao na startu sezone kada je jedno vreme čak i bio na vrhu tabele.

Forma Partizana je takva da je na poslednjih pet mečeva upisao tri pobede, a prošlonedeljni trijumf nad Novim Pazarom prekinuo je negativni niz od dva meča bez slavlja (remi sa Vojvodinom uz poraz od Zvezde).

Dobra vest za srpskog velikana je to što ima svoju sudbinu u svojim rukama i ukoliko slavi na svim mečevima do kraja kampanje sigurno će zauzeti drugo mesto.

Što se tiče OFK Beograda, on pruža dosta slabe partije od starta plej-ofa i ostvario je samo jedan trijumf na minulih pet prvenstvenih utakmica.

To je uradio na impresivan način, savladašvi Novi Pazar rezultatom 5:1, ali konstantnost je glavni nedostatak ove ekipe koja nikako da u kontinutetu beleži dobre rezultate.

Ono što je zanimljivo kod obračuna ovih gradskih rivala je to da je na oba ovosezonska slavio gost, prvo je to učinio Partizan (2:0), dok je OFK uzvratio krajem februara kada je trijumfovao posle preokreta s 2:1.

Što se tiče današnjeg meča, očekujemo dosta ujedančenu utakmicu, ali bi ipak blagu prednost dali Partizanu, a i kvota na "crno-bele" je takva da je vredi probati.

Autor: D.Bošković