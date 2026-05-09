AKTUELNO

Košarka

BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA KOJI JE HAPŠEN ZBOG DROGE U CENTRU NOVOG SKANDALA! Bio je miljenik navijača, a sada je upao u novi problem

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/NEMANJA JOVANOVIĆ ||

Bivši košarkaš Partizana, Rašon Tomas, ponovo se našao u centru skandala nakon što ga je njegov sadašnji klub, Dinamo Sasari, suspendovao pred utakmicu protiv Breše.

Italijanski klub je pored njega kaznio i Derila Mejsona i Karlosa Maršala, ali nije precizirao zbog čega se ovaj trio našao na hlađenju uoči važnog meča 30. kola tamošnjeg prvenstva.

Ovakav potez kluba dodatno je podgrejao priče o problematičnom ponašanju Amerikanca, koji je još tokom boravka u Beogradu imao ozbiljne probleme. Naime, on je 2019. godine bio uhapšen u Sjedinjenim Američkim Državama jer je policija tokom rutinske saobraćajne kontrole u njegovom automobilu pronašla ekstazi, marihuanu i boce kanabisovog ulja.

Policajci su tada reagovali zbog snažnog mirisa droge koji se širio iz vozila, nakon čega je košarkaš završio u pritvoru okruga Kuk. Slobodu je povratio tek nakon što je uplaćena kaucija od 32.000 dolara.

Autor: D.Bošković

#Droga

#Košarkaš

#Partizan

#centar skandala

#rašon tomas

POVEZANE VESTI

Domaći

PONOVO U CENTRU SKANDALA! Oglasio se menadžer Seja Kalača nakon vesti o incidentu u Nemačkoj

Košarka

VEST KOJA ĆE ODUŠEVITI GROBARE! Partizan doveo veliko pojačanje - miljenik navijača se vratio u klub!

Domaći

OVA LEPOTICA JE NOVA DEVOJKA MARKA JARIĆA! Sedi mu u krilu dok se grle na jahti: Bivši košarkaš puca od sreće, sve obelodanio javno (FOTO)

Košarka

ŠOK! UHAPŠEN BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA! Pretio policiji, maltertirao komšije - deca plakala od straha

Košarka

NANELI SE OGLASIO POSLE BOLNOG PORAZA PARTIZANA: Bivši košarkaš crno-belih usijao društvene mreže!

Košarka

Džejms Naneli ima novi klub: Konačno je poznato za koga je potpisao miljenik Grobara