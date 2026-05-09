BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA KOJI JE HAPŠEN ZBOG DROGE U CENTRU NOVOG SKANDALA! Bio je miljenik navijača, a sada je upao u novi problem

Bivši košarkaš Partizana, Rašon Tomas, ponovo se našao u centru skandala nakon što ga je njegov sadašnji klub, Dinamo Sasari, suspendovao pred utakmicu protiv Breše.

Italijanski klub je pored njega kaznio i Derila Mejsona i Karlosa Maršala, ali nije precizirao zbog čega se ovaj trio našao na hlađenju uoči važnog meča 30. kola tamošnjeg prvenstva.

Ovakav potez kluba dodatno je podgrejao priče o problematičnom ponašanju Amerikanca, koji je još tokom boravka u Beogradu imao ozbiljne probleme. Naime, on je 2019. godine bio uhapšen u Sjedinjenim Američkim Državama jer je policija tokom rutinske saobraćajne kontrole u njegovom automobilu pronašla ekstazi, marihuanu i boce kanabisovog ulja.

Policajci su tada reagovali zbog snažnog mirisa droge koji se širio iz vozila, nakon čega je košarkaš završio u pritvoru okruga Kuk. Slobodu je povratio tek nakon što je uplaćena kaucija od 32.000 dolara.

