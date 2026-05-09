OVAJ ČOVEK JE NESTVARAN! Vembanjama još jednom pokazao kakva je zver! Strašnom partijom je doneo prednost San Antoniju

Izvor: Kurir, Foto: AP Photo/Eric Gay ||

Košarkaši San Antonija su kao gost pobedili Minesotu.

Rezultat treće utakmice polufinala Zapadne konferencije NBA je bio 115:108, pa San Antonio sada ima prednost 2:1 u seriji.

Najzaslužniji za pobedu ekipe iz Teksasa je sjajni Viktor Vembanjama koji je utakmicu završio sa 39 poena, uz pogođenih 13 šuteva iz igre iz 18 pokušaja, uključujući i tri trojke iz pet šuteva. Pogodio je Francuz 10 od 12 šuteva sa linije slobodnih bacanja, a zabeležio je još 15 skokova, po jednu asistenciju i ukradenu loptu i pet blokada.

U poraženom sastavu je najbolji bio Entoni Edvards koji je pored 32 poena, zabeležio 14 skokova i šest asistencija.

Četvrta utakmica će biti odigrana u noći između nedelje i ponedeljka i u njoj će Minesota biti domaćin.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa treće utakmice:

Autor: D.Bošković

