OVAJ ČOVEK JE NESTVARAN! Vembanjama još jednom pokazao kakva je zver! Strašnom partijom je doneo prednost San Antoniju

Košarkaši San Antonija su kao gost pobedili Minesotu.

Rezultat treće utakmice polufinala Zapadne konferencije NBA je bio 115:108, pa San Antonio sada ima prednost 2:1 u seriji.

Najzaslužniji za pobedu ekipe iz Teksasa je sjajni Viktor Vembanjama koji je utakmicu završio sa 39 poena, uz pogođenih 13 šuteva iz igre iz 18 pokušaja, uključujući i tri trojke iz pet šuteva. Pogodio je Francuz 10 od 12 šuteva sa linije slobodnih bacanja, a zabeležio je još 15 skokova, po jednu asistenciju i ukradenu loptu i pet blokada.

U poraženom sastavu je najbolji bio Entoni Edvards koji je pored 32 poena, zabeležio 14 skokova i šest asistencija.

Četvrta utakmica će biti odigrana u noći između nedelje i ponedeljka i u njoj će Minesota biti domaćin.

Autor: D.Bošković