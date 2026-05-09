Pustili ga kući da se oženi, on se vratio sa svadbe i dao 3 gola za 20 minuta: Hit priča bivšeg asa Partizana (VIDEO)

Nekadašnji ubojiti golgeter, Nenad Mirosavljević, u emotivnoj ispovesti za sajt Super lige Srbije prisetio se trenutaka koji su mu obeležili karijeru – odlaska u špansku Primeru. Njegov prelazak u Kadiz 2004. godine delovao je kao scenario za film, a jedna anegdota posle svadbe i danas se prepričava među ljubiteljima fudbala.

Mirosavljević je oduvek naginjao ka španskom stilu igre, a prilika mu se ukazala dok je nastupao za tadašnji Sartid iz Smedereva, i to sasvim slučajno.

- Moja želja je oduvek bila vezana za španski fudbal, jer sam ga voleo. Nekako mi je to bio najlepši stil igre i oduvek sam želeo da odem u Španiju. Tada sam otišao u Kadiz. Igrali smo evropske kvalifikacije protiv jednog kluba iz Andore i pobedili smo 6:0 ili 7:0, ne sećam se tačnog rezultata, ali znam da sam dao tri gola. Na toj utakmici bio je prisutan jedan španski menadžer sa Majorke, koji je došao da gleda Gorana Bogdanovića. Međutim, primetio je mene. Posle te utakmice igrali smo revanš u Smederevu, gde sam ponovo postigao gol, i tada se zapravo desio taj transfer. Oni su pogledali moju statistiku i bili su zadovoljni svime što su videli.

Dolazak u Španiju doneo mu je duele sa najzvučnijim imenima u istoriji fudbala. Izlazak na teren sa "Galaktikosima" i čuvenom Barselonom bio je ostvarenje dečačkih snova.

- Život se okrene preko noći. Nešto što si gledao na televiziji, odjednom postane tvoja stvarnost. Igrači kao što su Zinedin Zidan, Dejvid Bekam, Roberto Karlos, Lionel Mesi i Ronaldinjo — koje si ranije gledao na televiziji — sada vidiš kao protivnike ili kao deo istog sveta u kojem i ti učestvuješ. U takvim trenucima ne znaš da li sanjaš ili si zaista ostvario svoje snove, da li si i dalje u nekoj vrsti sna. Ali kada dođe utakmica, postaneš potpuno svestan da si deo toga i da imaš priliku da se oprobaš uz takve fudbalske majstore i veličine. I onda shvatiš da si do tog nivoa stigao radom i zaslugom, i da ništa od toga nije došlo slučajno.

Najinteresantniji detalj iz perioda u Kadizu vezan je za njegovu ženidbu. Klub mu je izašao u susret, a on im je uzvratio na neverovatan način na utakmici protiv Real Valjadolida, onim čuvenim het-trikom.



- Igrala se negde sredinom maja meseca. Sećam se toga jer sam prethodnu utakmicu propustio, pošto sam bio u Srbiji zbog svadbe — tada sam se oženio, otprilike nedelju dana ranije. Nisam bio u timu, a zatim sam se u sredu vratio u Kadiz, odradio dva-tri treninga i već sam bio na klupi za naredni meč - objašnjava čuveni napadač.

Njegov ulazak u igru postao je istorijski:

- Ušao sam u 61. minutu i postigao tri gola na toj utakmici protiv Valjadolida. Posle toga su bile i šale u svlačionici na moj račun, u tom smislu da sam možda „trebalo ranije da se ženim“, naravno sve kroz dobru atmosferu i šalu sa saigračima - zaključio je Mirosavljević, koji je posle epizode u Kadizu potpisao sa Partizanom, ali je tamo ostao samo pola godine.

