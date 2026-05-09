Pavlović pred transferom karijere: Za 50 miliona ide u Premijer ligu! (VIDEO)

Prema izveštajima iz Italije, engleski premijerligaš Čelsi mogao bi ovog leta pokušati da dovede štopera Milana, Strahinju Pavlovića, ali nisu jedini klub zainteresovan za srpskog reprezentativca.

Pavlović je poslednje dve sezone proveo u San Siru, gde je stigao iz Salcburga u transferu vrednom 18 miliona evra, uz moguće bonuse, tokom leta 2024.

Iako je morao da sačeka kraj sezone 2024/25 da bi postao standardni prvotimac "rosonera", Pavlović je od tada ostavio snažan utisak u sezoni 2025/26, postigavši četiri gola i jednu asistenciju u 31 nastupu u italijanskoj Seriji A.

Njegove partije sa leve strane odbrane Milana počele su da privlače pažnju nekoliko premijerligaša, uključujući Mančester junajted, a najnovije informacije sa sajta "Calciomercato.com" navode da je i Čelsi ozbiljno zainteresovan. Pored toga, nekoliko klubova iz saudijske Pro lige takođe prati situaciju.

Strahinja Pavlovic really is the type of Centre Back I want at Chelsea, whether he starts or not.



A powerhouse who wins duels and loves to defend, don't know how people here don't rate him.



Keep the links coming, I love them.pic.twitter.com/snBNQbiMhy — JnR (@CFCJnR) 28. март 2026.

Kako izveštava "Calciomercato", upravo Čelsi pokazuje najveći interes za dovođenje Pavlovića ovog leta.

Milan želi da zadrži Pavlovića za sezonu 2026/27, ali se očekuje da "rosoneri" neće blokirati potencijalni odlazak ukoliko stigne primamljiva ponuda, što je viđeno i u slučaju Malika Čaua, Tidžanija Rajndersa i Sandra Tonalija u prethodnim sezonama.

Vrednost Pavlovića u Milanu se procenjuje na oko 50 miliona evra, što za klub kao što je Čelsi ne bi trebalo da predstavlja problem.

Istovremeno, Čelsi bi ovog leta mogao da se odrekne centralnog beka Benoe Badiašilja, koji je ranije bio povezan sa Milanom, ali navodno nisu zainteresovani za uključivanje igrača u eventualni deo dogovora za Pavlovića.

Podsetimo, nedavno se javilo i interesovanje Milana za Davida Alabu, a upravo bi Austrijanac mogao da bude direktna zamena za našeg reprezentativca.

Autor: Jovana Nerić