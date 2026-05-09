Murinjo je sve bliže povratku u Real: Perez kreće u novu 'ofanzivu' (FOTO)

Šanse da Žoze Murinjo naredne sezone preuzme Real Madrid su sve veće. Prema navodima Matea Moreta, Italijana koji sarađuje sa Markom, zakazan je novi sastanak Portugalca i predsednika "kraljevskog kluba", Florentina Pereza.

Isti izvor tvrdi da je u pregovorima napravljen značajan pomak.

Takođe, "posebni" koji je trenutno na klupi Benfike je prva želja Pereza.

Pošto je jasno da ove sezone neće biti trofeja, Murinjo bi trebalo da bude adut da se to promeni.

Murinjo je od 2010. do 2013. godine vodio klub iz Madrida. Dok je radio na "Santijago Bernabeuu" osvojio je jednu titulu, jedan trofej u Kupu kralja, kao i jedan španski Superkup.

Posle toga je radio i u Čelsiju, Mančester junajtedu, Totenhemu, Romi i Fenerbahčeu.

Ugovor sa Benfikom mu ističe na leto sledeće godine.



Autor: Jovana Nerić