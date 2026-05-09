OTVOREN ŠAHOVSKI PARK U VOJVODI STEPI! Jorgić poručio deci: U ovoj viteškoj igri uvek poštujete protivnika (FOTO)

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić posetio je danas selo Vojvoda Stepa gde je u organizaciji ŠK “Živojin Brajić” svečano otvoren šahovski park. Tom prilikom se obratio meštanima i velikom broju dece i zajedno sa predsednikom opštine Nova Crnja Draganom Daničićem otvorio šahovski park i šahovski turnir povlačenjem prvog poteza.

U svom obraćanju Jorgić se zahvalio domaćinima, pre svega predsedniku ŠK „Živojin Brajić“ Nikoli Kovačeviću na pozivu i istakao da mu je izuzetna čast što ima priliku da prisustvuje jednom ovakvom šahovskom događaju.

- Puno mi je srce što sam danas ovde sa vama, i želim da vam poželim puno uspeha u ovome što radite, pre svega za svoju decu i za svoje selo. Uvek volim da naglasim da je šah igra poput mostova, jer spaja ljude za čitav život. Želeo bih pre svega deci da poručim da u ovoj viteškoj igri uvek poštujete protivnika i da onog koji sedi preko puta vas, nikada ga ne gledajte kao neprijatelja, već kao protivnika za šahovskom tablom, kome ćete pružiti ruku, čak i ako izgubite, rekao je Jorgić.

Predsednik opštine Nova Crnja Dragan Daničić zahvalio se svima koji su došli da uveličaju svečano otvaranje šahovskog parka.

- Ova šah tabla je poklon selu i pre svega zahvalnost ŠK „Živojin Brajić“ na svemu što radi. Podržaćemo sve dalje aktivnosti, jer ste vi dokazali svojim radom i ovolikim brojem dece da ste to zaslužili, i upravo ovakve stvari su važne za svako mesto, poručio je Daničić.

