VELIKA ČAST UKAZANA SRPSKOM TENISERU U RIMU: Kecmanović protiv Rubljova otvara program na centralnom terenu

Meč srpskog tenisera u Rimu je prebačen na centralni teren.

Posle predaje Tomaža Mahača Danilu Medvedevu zbog gripa – organizator Mastersa u Rimu odlučio je da čast da na Centralnom terenu kompleksa Foro Italiko otvare program današnjih mečeva dodeli našem Miomiru Kecmanoviću i Rusu Andreju Rubljovu.

Sedamdeseti i četrnaesti igrač sveta do sada nisu igrali na šljaci, a oba meča na betonu (Doha 2020. I Majami 2023.) bez izgubljenog seta i više od 3 gema po setu dobio je popularni Rubljo.

Iako su obojica asova loše počeli sezonu na evropskoj šljaci porazima u prvom (Kecmanović) odnosno drugom kolu (Rubljov) Monte Karla, Miša je nastavio sa porazima u prvom kolu narednih turnira (Minhen, Madrid) sve do prekjučerašnje pobede nad Švrcinom – dok je Andrej pre poraza u prvom meču u Madridu “udenuo” finale u Minhenu, koje je izgubio od Fisa – prethodno dobivši Međedovića, Mahača, Sonega i Navonea. Poslednja pozitivna sezona na šljaci na Srbina bila je 2022. (15 pobeda, 8 poraza), dok je Rubljov od dolaska na turneju 2013. imao samo dve negativne (2016, 2018) pa je jasno kome od njih dvojice više leži spora podloga u karijeri. Doduše, prva titula od 4 koje je osvojio na ATP turneji bila je u Kicbilu 2020., dok je igrao i finale Eštorila, polufinale Gštada – tako da naš teniser svakako ima blistave momente na šljaci na koje može da se pozove pred ovaj meč.

Ako Miša uspe da se otrgne negativnoj tradiciji poraza u mečevima u kojima izgubi prvi set – kao i onima koji su se odučivali u taj-brejku, eventualni današnji uspeh na inspirativnom Ćentraleu mogao bi da bude “kao kuća veliki” pred naredne nastupe i pariski Slem. Za to će mu protiv srčanog Rubljova biti potrebno odlično otvaranje meča, kontinualni fokus na plan igre i savršeno kretanje kako bi izvođenje udaraca i raspoređivanje loptice na terenu bilo onakvo kako trener Troicki i on žele – uz ritern koji bi bio na nivou meča protiv Čeha u prvom kolu i prvi i drugi servis ne niži od 70% - odnosno 50% realizacije. Rubljov je ranjen porazom od Koprive u prvom kolu Madrida, sigurno je da se taj neuspeh I dalje vrti u njegovoj glavi – pa bi ovo bio oportun momenat za našeg tenisera da mu “uđe u glavu” snažnom I preciznom igrom od samog početka i osvoji prvi set – kao dobar predznak za potpuni uspeh.

Meč Kecmanović – Rubljov počinje u 11 časova.

Autor: D.Bošković