'PONOSAN SAM NA TEBE! TEK DOLAZI ONO NAJBOLJE' Kakve reči srpskog košarkaša... Ona je žena njegovog života

Sentimentalna poruka supruzi nakon što je doživela tešku povredu ukrštenih ligamenata na fajnal-foru Lige šampiona

Katarina Dangubić, srpska odbojkašica, doživela je tešku povredu kolena na fajnal-foru Lige šampiona za odbojkašice, igrajući za Vakifbank.

Pokidala je Katarina Dangubić prednje ukrštene ligamente kolena i sad je očekuje operacija i oporavak od nekoliko meseci.

Suprug kao oslonac

Velika podrška Katarini je njen suprug, košarkaš Nemanja Dangubić (33), koji i sam ima iskustva s teškim sportskim povredama, jer je morao zbog njih da odsustvuje tokom karijere.

Katarina Dangubić (26) zbog povrede zarađene u polufinalu protiv italijanskog Koneljana nije mogla da igra finale Lige šampiona, koje je njen Vakifbank protiv velikog rivala Ezačibašija rešio u svoju korist rezultatom 3:2.

Povodom svega što se desilo njegovoj supruzi, Nemanja je na društvenim mrežama napisao:

- Posle mnogo godina rada i odricanja potpišeš za tim o kojem si sanjala još kao dete. To nikada nisi uzimala zdravo za gotovo. U prvoj godini sa tim klubom osvojila si tri trofeja! Tako sam ponosan na tebe! Veliki povratak tek dolazi!

Ljubavna priča između Katarine Lazović i Nemanje Dangubića važi za jednu od najlepših i najskladnijih u srpskom sportu. Njihov odnos karakteriše velika diskrecija, ali i nesebična međusobna podrška koja im pomaže da prebrode teške trenutke, poput Katarinine nedavne povrede.

Par je u vezu uplovio krajem maja 2022. godine, a od samog početka su nastojali da svoju privatnost drže daleko od očiju javnosti. Nisu bežali od medija, ali su gledali da svoju vezu drže na distanci od javnosti. Tako je jednom prilikom Katarina izjavila:

- Nemanja i ja imamo normalnu i prirodnu vezu. Ne želim da pričam o svjoj sreći "na sva zvona".

Svih tih godina uspeli su da opstanu zajedno, bez obzira na udaljenost zbog profesionalnih karijera, jer je Katarina igrala odbojku u Italiji, Kini i Turskoj, a Nemanja košarku u Grčkoj i Emiratima.



Nemanja i Katarina venčali su se 29. juna 2024. godine, neposredno pre odlaska srpske odbojkaške reprezentacije na Olimpijske igre u Parizu. Venčanje je bilo intimno i skromno, održano u jednoj maloj crkvi u krugu najuže porodice i prijatelja.



Zanimljivo, Nemanja i Katarina su kumovali na venčanju košarkaša Luke Mitrovića i Nine Micić, sestre Vasilija Micića. A, kada su Nemanja i Katarina odlučili da se uzmu, njemu je kumstvo uzvratio Luka Mitrović, dok je kuma Katarini bila koleginica iz srpske odbojkaške reprezentacije Aleksandra Ćirović. Nemanja i Luka zbližili su se igrajući za Crvenu zvezdu.

Autor: D.Bošković