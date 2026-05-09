MLADI HRVAT OSVOJIO LEPU SVOTU NOVCA! Evo koliko je Dino Prižmić zaradio nakon velike senzacije u Rimu!

Izvor: Pink.rs/Kurir

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u 3. kolo mastersa u Rimu, pošto je poražen od Dina Prižmića.

Mladi 20-godišnji Splićanin slavio je posle preokreta u tri seta - 2:6, 6:2, 6:4.

Novak se vratio na teren posle 57 dana i meča 12. marta u Indijan Velsu. Ipak, nije uspeo da uđe u kontinuitet, pa je već u prvom meču završio učešće u Rimu.

Ovo je istorijski poraz Novaka u glavnom gradu Italije, pošto nikada do sada nije ispao pre trećeg kola.

Zahvaljujući ovom trijumfu, Dino Prižmić je obezbedio 50 novih bodova na rang listi, dok je svoj bankovni saldo uvećao za minimum 54.110 evra.

Autor: Jovana Nerić

