Partizan u Sarajevu želi da obezbedi polufinale: Penjaroja se oglasio pred okršaj sa Bosnom

Crno-beli su prvu utakmicu rešili u svoju korist.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je pred drugi meč četvrtrfinalne serije plej-ofa protiv Bosne da njegova ekipa mora da odigra mnogo bolje nego u prvom meču u kom je pobedila rezultatom 81:73.

U nedelju 10. maja, od 17 časova, Bosna dočekuje Partizan u sarajevskoj dvorani "Zetra". Ukoliko pobedi, Partizan će se plasirati u polufinale plej-ofa.

- Ova utakmica nam je veoma važna. Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja, zbog čega moramo da budemo maksimalno spremni. Važno je da budemo povezani kao tim, da dobro delimo loptu i da budemo čvršći u skoku, kako u odbrani, tako i u napadu - rekao je Penjaroja, a prenosi klupski sajt.

Košarkaš Partizana Bruno Fernando je rekao da njegovu ekipu očekuje zahtevna utakmica.

- Idemo kod njih, igramo na njihovom terenu. Oni su veoma disciplinovana ekipa i dobro sprovode plan igre na obe strane terena, što se posebno videlo u ovoj poslednjoj utakmici koju smo odigrali kod kuće. Naravno, bićemo mnogo svesniji i oprezniji u mnogim situacijama tokom meča. Prva utakmica u seriji je uvek teška. Mislim da ćemo uspeti da se saberemo, izađemo na drugu utakmicu sa mnogo više samopouzdanja i pokušamo da dođemo do pobede na dosta sigurniji način nego ranije. Naravno, neće biti lako, jer će oni da daju sve od sebe da pobede, ali mislim da nas čeka baš dobra utakmica - istakao je Fernando.

Autor: Jovana Nerić