ŠOK U RIMU: Arina Sabalenka eliminisana sa mastersa posle neverovatnog preokreta

Rumunska teniserka Sorana Kirstea priredila je veliko iznenađenje na mastersu u Rimu, pošto je posle velikog preokreta savladala prvu teniserku sveta Arinu Sabalenku rezultatom 2:1, u setovima 2:6, 6:3, 7:5, i tako izborila plasman u osminu finala turnira.

Posle eliminacije četvrte teniserke na planeti Jasmin Paolini, nastavlja se seča favorita na Apeninima! Delovalo je da će Beloruskinja rutinski završiti posao, jer je u prvom setu potpuno dominirala.

Sabalenka je prepustila protivnici samo dva gema i za svega nešto više od pola sata povela sa 1:0 u setovima. Ipak, od početka drugog seta usledio je potpuni preokret. Iako je prva teniserka na svetskoj rang-listi rano napravila brejk i povela sa 2:0, protivnica je uspela da se vrati u meč.

🚨 SZOK! SORANA CIRSTEA WYELIMINOWAŁA Z TURNIEJU W RZYMIE ARYNĘ SABALENKĘ! 🚨



36-letnia Rumunka rozgrywa ostatni sezon w karierze i... dopiero pierwszy raz pokonała liderkę rankingu WTA!



Rumunka je strpljivom i agresivnom igrom poremetila ritam Arine, a zatim serijom osvojenih gemova potpuno preuzela kontrolu. Sabalenka je imala prednost i pri rezultatu 3:2, ali je potom izgubila četiri gema zaredom, što je Kirstei donelo izjednačenje u setovima.

Tokom trećeg seta vodila se velika borba. Obe teniserke razmenile su brejkove već na startu, a potom je viđena prava drama. Kirstea je posle dugog i iscrpljujućeg gema uspela da oduzme servis Sabalenki i približi se velikoj senzaciji. Kada je servirala za pobedu, pritisak je učinio svoje, pa je Beloruskinja uspela da vrati brejk. Ipak, Rumunka je ostala smirena, odmah ponovo napala servis rivalke i na kraju stigla do jedne od najvećih pobeda u karijeri.

Sorana Kirstea će u osmini finala mastersa u Rimu igrati protiv Čehinje Linde Noskove, koja je postavljena za 13. nosioca na turniru.

Autor: Iva Besarabić