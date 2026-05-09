Lalatović opasno bocnuo Crvenu zvezdu: Evo šta im je poručio posle pobede na Marakani

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su na Marakani Crvenu zvezdu sa 2:1 u plej-ofu Superlige Srbije.

Posle meča trener gostiju Nenad Lalatović dao je zanimljivu izjavu, pecnuvši tom prilikom Zvezdu za koju je rekao da ima bidžet od 100 miliona...

- Utisci su sjajni, mislim da su igrači ostavili srce na terenu. Taktički smo odigrali besprekorno, ispoštovali smo sve što sam tražio. Kad ovako igraju i kad se ovako bore... Rekao sam da moraju da pokažu koliko vole Pazar i kako nemaju strah ni od koga. Da ako treba da povrede sebe, neka povrede. Nisu se štedeli. Zvezda ima budžet 100 miliona evra, mi milion. Imamo plate po 4.000-5.000 evra, oni imaju plate po milion evra ovde. Zvezda je izvela najjači sastav, ali smo dali maksimum. Ne igraju uvek pare, nekad igra i srce. Ostavili su srce na terenu i zasluženo su pobedili. Duša me boli jer su mi se povredili neki igrači, girali bi Evropu. Doček bi bio 100.000 ljudi da smo izašli u Evropu. Ja imam na treningu po 13-14 igrača, ovo je čudo. Zasluženo smo pobedili. Ovo je jedan dan radosti. Kad izgubim, svi će me vređati. Ovo je Srbija, jednu kad pobediš svi te dižu, kad izgubiš, svi ti j**u majku.

On kaže da imaju najmanji budžet, ali...

- Ostaje žal jer sa 14 igrača i malom rotacijom je teško uspeti. Ubeđen sam da se Stefan i Marinko nisu povredili, igrali bi Evropu. Imamo najmanji budžet u ligi.

Da li će Nenad Lalatović ostati u Novom Pazaru?

- Želim da ostanem u Pazaru, ali ako budem imao budžet da se suprotstavim Zvezdi i Partizanu. Teško je kad si sirotinja, teško je igrati protiv bogataša. Teško je boriti se protiv njih. Kad imate 30, 50, 70 puta manji budžet, kako pobediti? Danas je Bog bio na našoj strani. Ako budemo imali budžet, da se pojačamo, ostaću u Novom Pazaru.

U šali je upitan i o tome da li bi da dignu njegov spomenik u Novom Pazaru?

- Ne treba meni da se diže spomenik, svako svakog može da pobedi. Posvećujem pobedu Pazaru, Zvezdi želim sve što želim i sebi. U finalu igraju dva kluba koja volim, moja igračka majka Zvezda i trenerska majka. U tom klubu imam najviše pobeda, trofejni sam trener tog kluba. Tu stoji moja slika, mnogi čekaju da je skinu. Da li će je skinuti, videćemo u sredu. Ko god pobedi, biću zadovoljan.

Na kraju, pomenuo je i njegove prethodne duele sa Zvezdom.

- Na Marakani sam pobedio 1:3, sada 1:2. Par puta je bilo nerešeno. Teško je igrati protiv Zvezde. Vidite kakav tim imaju, roster, trenera, navijače. Imaju sjajnu upravu. Nije im bio dan. Crvena zvezda da je imala dan, mislim da smo besprekorno postavili utakmicu. Znao sam da moramo da izađemo više, plan A, plan B, šta se dešava ako imamo rezultat, šta ako nemamo. Ubacio sam momka od 18 godina i on je postigao gol - rekao je Lalatović.

Autor: Iva Besarabić