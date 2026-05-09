PRAZNIK ŠAHA U FUTOGU: Svečano otvoreno ekipno prvenstvo osnovnih i srednjih škola u šahu

Ekipno prvenstvo osnovnih i srednjih škola Srbije u šahu svečano je otvoreno u OŠ „Miroslav Antić” u Futogu. Tokom dva dana, 9.i 10.maja biće održana takmičenja u pojedinačnom i ekipnom šahu.

Na samom početku prisutnima se obratio direktor škole Nemanja Jovišević koji je poželeo dobrodošlicu svim takmičarima i poželeo im puno uspeha.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić istakao je da je izuzetno značajno što je Novi Sad ovog vikenda postao pravi epicentar šaha u Srbiji, koji okuplja najtalentovanije mlade igrače iz cele zemlje.

-Izuzetno mi je drago što vidim na jednom mestu ovoliki broj dece, nastavnika i trenera, koji su došli sa pozitivnom energijom i takmičarskim duhom. Jedva smo dočekali da počne. Deco, imajte u vidu da onaj koji sedi preko puta nije neprijatelj, već rival za šah-tablom. Tako treba da bude i u životu, da kao pravi vitez pružite ruku rivalu, poručio je Jorgić i dodao da će se tokom dva dana u Futogu, takmičiti preko 1300 dece iz cele Srbije.

Tatjana Medved, članica Gradskog veća za sport i omladinu ukazala je na to koliko je za grad važno što organizuje ovaj događaj.

– Ovo je još jedna u nizu značajnih sportskih manifestacija za Novi Sad, koji s ponosom nosi titulu Evropskog grada sporta 2026. Okupili smo oko 1.000 mladih sportista i talenata u šahu, koji će odmeriti snage u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji. Poseban značaj ovakvih takmičenja ogleda se u tome što mladima, kroz dostupnost sporta svima, pa i u školama, pružamo priliku da se bave onim što vole, da razvijaju svoje talente i idu stopama svojih sportskih idola. Upravo na ovaj način Novi Sad stvara i priprema neke nove buduće šampione – istakla je Medved, koja je zatim sa Jorgićem simboličnim povlačenjem prvog poteza označila početak takmičenja.

Mladi šahiste posetio je i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin koji je tom prilikom odigrao i partiju šaha sa predsednikom ŠSS.

Autor: Iva Besarabić