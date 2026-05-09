PREMINUO SRPSKI TRENER: Oglasio se klub

Tužna vest!

Ljubodrag Lane Veličković, bivši srpski odbojkaš, a kasnije i trener, preminuo je ove subote u 75. godini.

Tužnu vest potvrdio je Odbojkaški klub Spartak iz Ljiga, čiji je Veličković bio dugogodišnji član.

- Legendarni igrač i trener našeg kluba preselio se jutros u večnost. U danima kada smo se radovali uspesima njegovog naslednika Bogdana koji je sa svojim klubom ispisao još jednu zlatnu stranicu slovenačke odbojke i postavio nove trenerske standarde u nekadašnjoj jugoslovenskoj republici, Lane nas je svojim odlaskom zatekao i duboko rastužio.

Član čuvene generacije Spartaka koja je u periodu od 1978. do 1985. u kontinuitetu igrala u tadašnjoj I B ligi i beležila nesvakidašnje uspehe ostavio je kao igrač neizbrisiv trag u istoriji našeg kluba. Kada je 1972. godine prof. Dragoslav Arunović započeo stvaranje tima, koji će nekoliko godine kasnije predstavljati senzaciju u jugoslovenskoj odbojci, nedostajala je karika koja bi odbojkaški potencijal te generacije pretvorila u konkretan rezultat. Tadašnji sekretar kluba Aca Milovanović seo je u auto i zaputio se na istok Srbije. Znao je tačno kakav igrač mu treba i video ga je u Ljubodragu Veličkoviću.

Autor: Iva Besarabić