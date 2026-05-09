Haos posle meča Zvezda - Novi Pazar, zapalio se autobus gostujućih navijača

Haotične scene videli smo na putu posle meča između Crvene zvezde i Novog Pazara u okviru 35. kola Superlige Srbije, pošto se autobus koji je prevozio gostujuće navijače sa stadiona "Rajko Mitić" nazad kući zapalio!

Kako navodi portal Indeks Online, uzrok požara za sada nije poznat, koji je na društvenoj mreži "Instagram" objavio i snimak na kojem se vidi kako gori sama unutrašnjost autobusa.



Nema informacijama o eventualno povređenim osobama. Poznato je da su se na stadionu Crvene zvezde u Beogradu nalazili navijači iz grupa Ekstremi i Torcida iz Novog Pazara.

Novi Pazar pobedio je Crvenu zvezdu golom u 91. minutu utakmice koji je postigao Dauda Džonson Agvom, posle čega je usledilo veliko slavlje gostujućih navijača, ali i trenera ekipe iz grada sa Jošanice, Nenada Lalatovića.

