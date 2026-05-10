KOŠARKAŠI PARTIZANA NADOMAK POLUFINALA ABA LIGE: Gostuju ekipi Bosne, vode sa 1-0 u seriji ali ih čeka težak posao

Košarkaši Partizana u nedelju u Sarajevu imaju prvu priliku da se domognu polufinala ABA lige, pošto gostuju ekipi Bosne, koju su pre par dana savladali u Beogradskoj areni u prvoj utakmici.

Crno-beli su tada pobedili Bosnu sa 81:73, ali će sada sigurno imati daleko teži posao, pošto će tim iz Sarajeva želeti da im se osveti i za onaj težak poraz u prestonici BiH od pre par meseci kada je bilo čak 40 razlike za Beograđane.

U slučaju da Partizan izgubi, igrala bi se majstorica u Beogradu, ali tim Đoana Penjaroje sigurno samo razmišlja u pravcu trijumfa i obezbeđivanja polufinala već večeras.

Sudije ove utakmice biće daleko poznati Damir Javor iz Slovenije, potom Igor Dragojević iz Crne Gore, a njima će pomagati i Krunoslav Peić iz Hrvatske kao treći sudija.

Autor: Jovana Nerić