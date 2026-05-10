O ovome će se pričati: Međedović priredio iznenađenje, pa na spektakularan način proslavio pobedu

Hamad Međedović ostvario je veliku pobedu na mastersu u Rimu. Srpski teniser je savladao Žoa Fonseku u tri seta posle velikog preokreta i tako se domogao trećeg kola.
Međedović je na ovom meču morao da se bori protiv talentovanog Brazilca, ali i protiv nevaspitane publike, koja je vrlo često vikala toko msamih poena i ometala ga da se koncentriše.
Upravo je zbog toga srpski teniser nakon velike pobede i drame nepristojnim navijačima posvetio proslavu trijumfa. Izašao je Hamad hladnog lica i uputio je gestikulaciju navijačima - na spavanje!
Hamad Medjedovic’s reaction after beating João Fonseca in Rome.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 09. мај 2026.
The put ‘em to sleep celebration.
pic.twitter.com/3gfhxZx6du
Naravno, dobio je zvižduke, ali to ga ni najmanje nije potreslo nakon velike pobede.
Naredni protivnik Međedoviću biće Argentinac Marijano Navone.
