O ovome će se pričati: Međedović priredio iznenađenje, pa na spektakularan način proslavio pobedu

Hamad Međedović ostvario je veliku pobedu na mastersu u Rimu. Srpski teniser je savladao Žoa Fonseku u tri seta posle velikog preokreta i tako se domogao trećeg kola.

Međedović je na ovom meču morao da se bori protiv talentovanog Brazilca, ali i protiv nevaspitane publike, koja je vrlo često vikala toko msamih poena i ometala ga da se koncentriše.

Upravo je zbog toga srpski teniser nakon velike pobede i drame nepristojnim navijačima posvetio proslavu trijumfa. Izašao je Hamad hladnog lica i uputio je gestikulaciju navijačima - na spavanje!

Hamad Medjedovic’s reaction after beating João Fonseca in Rome.



The put ‘em to sleep celebration.



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 09. мај 2026.

Naravno, dobio je zvižduke, ali to ga ni najmanje nije potreslo nakon velike pobede.

Naredni protivnik Međedoviću biće Argentinac Marijano Navone.



Autor: Jovana Nerić