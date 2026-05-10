NACIJA DRHTI! Evo da li će se Nejmar naći na spisku Brazila za Mundijal! (FOTO)

Nejmar će se naći na preliminarnom spisku Brazila za Mundijal, potvrdila je štampa. Selektor Ančeloti ima rok do 11. maja za predaju spiska.

Selektor "selseaa" Karlo Ančeloti prinuđen je da preda spisak od 55 igrača do ponedeljka, 11. maja, dok će konačni sastav biti saopšten 18. maja.

Nejmar nije nastupao za nacionalni tim od oktobra 2023. kada je povredio nogu u utakmici protiv Urugvaja, koju je Brazil izgubio rezultatom 2:0.

Tokom 2026. godine, Nejmar je odigrao 12 utakmica za Santos, postigao je pet golova i tri asistencije, što je izgleda bilo presudno i za Ančelotija.

Autor: Jovana Nerić