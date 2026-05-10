AKTUELNO

Fudbal

NACIJA DRHTI! Evo da li će se Nejmar naći na spisku Brazila za Mundijal! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Andre Penner ||

Nejmar će se naći na preliminarnom spisku Brazila za Mundijal, potvrdila je štampa. Selektor Ančeloti ima rok do 11. maja za predaju spiska.

Brazilski fudbaler Nejmar naći će se na preliminarnom spisku reprezentacije za Svetsko prvenstvo, prenela je tamošnja štampa.

Selektor "selseaa" Karlo Ančeloti prinuđen je da preda spisak od 55 igrača do ponedeljka, 11. maja, dok će konačni sastav biti saopšten 18. maja.

Nejmar nije nastupao za nacionalni tim od oktobra 2023. kada je povredio nogu u utakmici protiv Urugvaja, koju je Brazil izgubio rezultatom 2:0.

Tokom 2026. godine, Nejmar je odigrao 12 utakmica za Santos, postigao je pet golova i tri asistencije, što je izgleda bilo presudno i za Ančelotija.

Autor: Jovana Nerić

#Brazil

#Mundijal

#Nejmar

#fudbal

POVEZANE VESTI

Fudbal

NEJMAR RAZOČARAN JER NIJE POZVAN U REPREZENTACIJU BRAZILA: Ne mogu da dozvolim da ovo prođe bez odgovora

Izbori 2024

Istekao rok za predaju lista, na izbore izlaze i stranke koje bojkotuju u BG

Fudbal

DA LI JE OVO KRAJ ZA LEGENDARNOG BRAZILCA? Nejmar se ponovo povredio - propustio 249 utakmica u poslednje tri godine!

Fudbal

NEJMAR PRELOMIO! Evo za koji klub će Brazilac igrati do kraja godine!

Beograd

PROVERITE DA LI STE NA SPISKU: Danas bez struje ovi delovi Beograda

Beograd

DANAS BEZ STRUJE U DELOVIMA 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Proverite da li ste na spisku