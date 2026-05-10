Saša Obradović će dobiti otkaz na kraju sezone: Puklo na Malom Kalemegdanu, ovo je definitivna odluka

Prema anketi sprovedenoj na sajtu Sportinja, čak 43,97 odsto glasača deli stav da bi trener Crvene zvezde Saša Obradović (57) trebalo da na kraju sezone napusti klupu crveno-belih, bez obzira na konačan epilog takmičarske godine.

Vest o mogućem rastanku dodatno je podgrejana informacijama iz grčkih medija, koji tvrde da je Zvezda već krenula u potragu za novim trenerom. Kao jedno od najvećih imena koje se dovodi u vezu sa beogradskim klubom pominje se Vasilis Spanulis, nekadašnji trener Monaka. Grčki stručnjak trenutno je slobodan u izboru nove sredine, a interesovanje za njega navodno pokazuje i ambiciozni Dubai.

Tokom većeg dela sezone deo navijača bio je nezadovoljan partijama i rezultatima ekipe, posebno nakon pada forme u završnici Evrolige. Crveno-beli su u jednom trenutku bili među vodećim timovima na tabeli i delovalo je da imaju realne šanse za direktan plasman u plej-of, ali su na kraju sezonu završili eliminacijom u plej-inu i desetim mestom. Upravo zbog toga, mnogi navijači (43,97%) odgovornost vide u odlukama srpskog stručnjaka, pre svega u raspodeli minutaže, izboru igrača i vođenju tima u pojedinim utakmicama.

Ipak, značajan deo javnosti smatra da bi nekadašnji košarkaš trebalo da dobije novu priliku. Njih 34,05 odsto glasalo je za opciju da Obradović ostane na klupi i sam formira tim za narednu sezonu. Kao jedan od glavnih argumenata navodi se činjenica da nije birao roster za ovu takmičarsku godinu, pošto je ekipu preuzeo nakon lošeg početka sezone i odlaska Janisa Sferopulosa, u trenutku kada su povrede i problemi sa sastavom već ozbiljno poremetili ritam ekipe.

Podeljena su mišljenja i kada je reč o značaju ABA lige za njegov status. Oko 11 odsto anketiranih smatra da bi eventualno osvajanje regionalnog takmičenja trebalo da mu sačuva posao, dok nešto manje, oko deset procenata, veruje da bi neuspeh u Jadranskoj ligi automatski značio i kraj saradnje. Zvezda je, podsetimo, u prvom meču četvrtfinalne serije savladala Cedevita Olimpiju rezultatom 101:92, pa će već u narednom susretu u Ljubljani imati priliku da obezbedi plasman u polufinale i možda dodatno utiče na rasplet oko budućnosti svog trenera.

Autor: Jovana Nerić