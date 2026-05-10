STRAVA I UŽAS! Fudbaler Porta napadnut NOŽEM u sopstvenoj kući - ćerka (4) gledala jezivu scenu!

Fudbaler Porta doživeo je pravu noćnu moru u sopstvenoj kući.

Prava drama potresla je Portugal i FK Porto, nakon što je poljski defanzivac Jan Bednarek doživeo brutalni napad u svojoj kući!

Sve se dogodilo u večernjim satima, kada se Bednarek vratio kući nakon izlaska na večeru i zatekao jeziv prizor – nekoliko nepoznatih osoba već je bilo unutar njegovog doma u Portu. Prema navodima, u pitanju je bila grupa od pet napadača, koji su govorili španski.

Situacija je u sekundi izmakla kontroli. Jedan od provalnika izvukao je nož i krenuo da preti fudbaleru, dok se u kući odvijala scena nalik na triler – i to pred očima četvorogodišnje ćerkice poljskog fudbalera, koja je u tom momentu bila u kući.

Istraga ukazuje da su napadači verovatno ranije pratili kretanje igrača i čekali trenutak kada je kuća prazna, ali ih je Bednarekov povratak potpuno zatekao i poremetio plan.

Na sreću, fizičkih povreda nije bilo, ali je porodica prošla kroz ogroman šok i traumatično iskustvo koje će dugo pamtiti. Lopovi su, prema prvim informacijama, odneli vredne stvari – uključujući satove, nakit i burme, ukupne vrednosti oko 150.000 evra.

Policija u Portu odmah je pokrenula opsežnu istragu, dok je klub Porto poslao tim za podršku kako bi pomogao igraču i njegovoj porodici da se oporave nakon ovog užasa.

