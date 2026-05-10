LEKARI NAPRAVILI OZBILJNU GREŠKU?! Američki stručnjak podigao veliku prašinu - tvrdi da je Dončić pogrešno lečen!

Slovenački superstar Luka Dončić i dalje je van tima zbog povrede zadnje lože, a njegov oporavak izazvao je pravu buru u NBA javnosti.

Američki specijalista sportske medicine dr Džesi Mors podigao je veliku prašinu kritikama na račun Lejkersovog medicinskog pristupa u lečenju Dončića.

Luka je bio na terapijama u Španiji, gde je koristio tretman krvnom plazmom (PRP), metod koji se često koristi u sportu. Međutim, Mors tvrdi da PRP terapija nije dovoljno snažna za ovakvu vrstu povrede i da je oporavak mogao biti znatno brži da je primenjen agresivniji tretman.

"Ovo je blaga metoda, nedovoljna za povredu ovog nivoa", poručio je Mors, uz tvrdnju da je Dončić možda već mogao da se vrati na teren da je terapija bila drugačija.

Choosing to get only PRP instead of stem cells is going to be the reason why Luka Dončić will fail to return during the 2025 NBA playoffs for the Lakers from his grade 2 hamstring strain. — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) 08. мај 2026.

Prema njegovim rečima, reč je o povredi drugog stepena zadnje lože – ozbiljnom oštećenju koje utiče na eksplozivnost, promenu pravca i šut, što dodatno komplikuje situaciju u najvažnijem delu sezone.

Posebno oštre kritike uputio je i na račun medicinskog tima iz Los Anđelesa, tvrdeći da se "ozbiljan problem tretira previše blagim rešenjem", što je, po njegovom mišljenju, usporilo povratak jedne od najvećih zvezda lige.

Dončić je povredu doživeo početkom aprila, a iako se prvobitno očekivalo da pauza traje četiri do šest nedelja, njegov povratak i dalje nije poznat. Lejkersi u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije gube 0:3 od Oklahome, pa je sve izvesnije da Luku ove sezone više nećemo gledati na parketu.

U međuvremenu, Mors je naveo i alternativne, znatno naprednije metode oporavka, poput terapija matičnim ćelijama i bioloških tretmana iz tkiva pupčane vrpce, koje opisuje kao daleko efikasnije u regeneraciji mišića.

Njegove izjave otvorile su novu raspravu u NBA svetu – da li je Lejkersov medicinski pristup bio previše oprezan u trenutku kada sezona "visi o koncu", ili je upravo takav oprez bio jedini ispravan put za dugoročno zdravlje zvezde tima.

Autor: Jovana Nerić