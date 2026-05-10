HUMANOST NA TERENU: Memorijalni turnir 'Šarga' okuplja zajednicu u borbi za plemenit cilj

Miljakovac će tokom maja postati mesto sporta, solidarnosti i humanosti, jer se organizuje Memorijalni turnir „Šarga“, sportski događaj koji ima mnogo veći značaj od samog nadmetanja na terenu. Turnir je humanitarnog karaktera i posvećen je prikupljanju pomoći za Slobodana Anđelkovića.

Pod sloganom „Igramo za dobro“ i „Igramo za njega“, organizatori žele da pokažu kako sport može da ujedini ljude i pokrene zajednicu kada je najpotrebnije.

Sport koji spaja ljude

Turnir će biti održan u dva vikenda - 16. i 17. maja, kao i 23. i 24. maja, na terenu u Miljakovcu (Šarlot). Takmičenje će se igrati u formatu malog fudbala 4 na 4, što garantuje dinamične utakmice, brzu igru i veliku energiju na terenu. Organizatori ističu da cilj događaja nije samo sportsko nadmetanje, već pre svega humanost. „U humanosti je pobeda. Svaki gol se računa, ali najvažnije je da zajedno pomognemo“, poručuju iz organizacionog tima.

Zajedno za viši cilj

Memorijalni turnir „Šarga“ okuplja sportiste, rekreativce, prijatelje i sve ljude dobre volje koji žele da budu deo priče u kojoj solidarnost ima glavnu ulogu. Očekuje se veliki broj ekipa, publike i volontera, a sav prikupljeni prihod namenjen je pomoći Slobodanu Anđelkoviću. Događaj nosi snažnu poruku zajedništva — da mala dela, kada se spoje, mogu napraviti veliku promenu.

Poziv građanima

Organizatori pozivaju sve zainteresovane ekipe i pojedince da se prijave, ali i građane da dođu, podrže učesnike i budu deo humanitarne akcije. Jer, kako kažu organizatori: „Budi deo tima - budi čovek.“

Autor: A.A.