I ZVEREV SIGURAN: Nemac lako do osmine finala

Foto: Tanjug AP/Patrick Semansky

Nemac je posle dva seta pobedio Belgijanca Aleksandra Bloksa 6:1, 6:4.On je pobedio 36. igrača na ATP listi posle sat i 14 minuta.

Aleksander Zverev je do pobede stigao brejkovima u drugom i šestom gemu prvog seta i brejkom u prvom gemu drugog seta.

U osmini finala, Zverev će igrati protiv boljeg iz duela Pol - Darderi.

U osminu finala se plasirao i Hrvat Dino Prižmić, koji je posle dva seta pobedio Francuza Uga Embera 6:1, 7:5.

On će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Hačanov - Van De Zandšulp.

Autor: Iva Besarabić

