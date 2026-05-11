Nema stajanja za školski sport – dobili smo prvake i u džudo sportu

U sportskom centru „Šumice“ održano je Državno školsko prvenstvo u džudou, u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i Džudo saveza Srbije, koje je okupilo 628 najboljih učenika i učenica iz 324 škole širom Srbije. „Šumice“ bile su tokom čitavog dana bile ispunjene mladim džudistima, trenerima i navijačima, a na tatamiju su viđene borbenost, disciplina i sportski duh koji školski sport čine važnim delom odrastanja mladih. Na republičkom nivou nastupili su predstavnici osnovnih i srednjih škola, koji su kroz brojne borbe pokazali visok nivo sportskog umeća i posvećenosti sportu.

Takmičenje su svečano otvorili generalni sekretar Saveza za školskisport Srbije Boris Tomić, predstavnici Džudo saveza Srbije iAleksandar Kukolj, jedan od najuspešnijih srpskih džudista,reprezentativac Srbije i osvajač medalja na Evropskom i Svetskom prvenstvu. Posebnu pažnju mladih takmičara privukloje upravo prisustvo Aleksandra Kukolja, koji je sa učesnicimapodelio reči podrške i poručio im da su upravo ovakva takmičenjamesto gde se uče disciplina, poštovanje i istinske vrednosti sporta.

Kao nosilac sistema školskih sportskih takmičenja u Srbiji, Savez zaškolski sport Srbije kontinuirano radi na razvoju sporta među decom imladima kroz uređen sistem takmičenja koji omogućava učenicimaširom zemlje da se redovno bave sportom i razvijaju zdrave životnenavike. Pomoć države Srbije preko Ministarstva sporta je veomavažna i ono što je veoma važno jeste da su sva takmičenja koja seorganizuju besplatna za školarce.

- Nema stajanja za školski sport Srbije. Tu smo da deci odrastanjeučinimo još zanimljivijim. Da se takmiče ali i stiču novapoznanstva i prijatelje. Sport spaja, Nakon Državnog školskogprvenstva u odbojci u Nišu i takmičenja u džudou u Beogradu, unarednom periodu učenike očekuju i državna školska prvenstvau orijentiringu i atletici, kao i Male olimpijske igre. Imali smo ipredstavnike na Svetskom ISF prvenstvu u rukometu u Skoplju.Sledi učešće naših dečaka i devojčica i na ESSF Evropskom prvenstvu u futsalu za srednjoškolce. Banjaluka će biti domaćini najavljuju spektakularno otvaranje i takmičenja – istakao jepredsednik Saveza za školski sport Srbije, Željko Tanasković.

Autor: Jovana Nerić