OTKRIVENO! Evo da li Partizan ostaje bez trenera

Posle teško i stresnog početka, Đoan Penjaroja odradio je dobar posao u Partizanu. Crno-beli su počeli da igraju bolje i stigle su pobede u Evroligi. Španac se dobro pokazao, a samim tim stigle su i ponude.

Počelo je ozbiljno da se priča o interesovanju Efesa a čak se pričalo i o mogućem povratku u Barselonu, ali... Izgleda da dileme nema. Penjaroja je medijima iz svoje zemlje govorio o planovima za sledeću sezonu.

Kako je rekao, zatekao je dosta problema, lošu atmosferu koja je dovela do "stvaranja navika i ponašanja koja nisu bila dobra za funkcionisanje ekipe", pa je primetio da je svako individualno "čuvao samog sebe".

Čini se da Penjaroja gleda u budućnost sa crno-belima.

-Leta su uvek komplikovana. Postoji osam, devet ili deset klubova sa mnogo većom ekonomskom moći od nas. Ono što želimo jeste tim koji funkcioniše kao celina, koji prenosi energiju i borbenost na koju će naši navijači biti ponosni. Produženje ugovora Karliku Džonsu je odlična vest za nas, a sada ćemo videti šta će biti sa igračima koji imaju NBA opcije. Najvažnije je da imamo jasnu ideju kako želimo da izgledamo kao tim. Mislim da i klub i ja to veoma dobro znamo - zaključio je.

Nije tajna da Partizan čeka ozbiljna rekonstrukcija tima. Važno je da je Karlik Džons ostao, ali... Sve je izvesnije da će Isak Bonga otići u NBA, kao i da Sterling Braun neće biti u Humskoj naredne sezone. Nije poznat ni status Bruna Fernanda, dok Šejk Milton ima ugovor i za sledeću godinu. Sve se glasnije priča o odlasku Dvejna Vašingtona, dok je sada poznato da su Lovernj i Olman akvizicije za sledeću sezonu.



