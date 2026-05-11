MBAPE NA ŽESTOKOM UDARU ZBOG OBJAVE NA INSTAGRAMU! Rafalna paljba po Francuzu: Šalje poruku dok njegov tim gubi 2:0! (FOTO)

Kilijan Mbape našao se na udaru kritika nakon "El klasika" u kojem je Barselona savladala Real Madrid (2:0) i overila šampionsku titulu.

Iako zbog povrede nije bio u sastavu, Mbape je bio glavna tema nakon poraza "kraljevskog kluba".

Tokom utakmice Francuz je na svom Instagram storiju poslao poruku podrške saigračima, međutim, španskim medijima se nije dopao tajming njegove objave.

"Neobično je to preopterećenje mišića koje ga drži van tima već dve nedelje, kao i činjenica da se oglasio tek kada je rezultat već bio 2:0," navodi španska "Marka", uz jasnu dozu sumnje u čitavu situaciju.

Madridski list dalje ističe da je Francuz želeo da pokaže kako prati meč iz svog doma, ali smatraju da je trenutak objave bio krajnje nespretan:

"Želeo je da pokaže podršku ekipi, ali uraditi to dok Real već "tone" na terenu, a ne pre početka meča, ostavlja prostor za komentare. Videćemo da li će uopšte igrati do kraja sezone – situacija ne deluje obećavajuće."

Mbapea nije štedeo ni urednik lista "As", Tomas Ronsero, koji je na društvenoj mreži "X" žestoko isprozivao Francuza.

"Kilijan Mbape se sprda sa svima nama", napisao je Ronsero, a njegovu obajvu podeli je i madridski "As".

Autor: Jovana Nerić