ĐANI INFANTINO PROGOVORIO O SCENI NA OPROŠTAJU OD MIHAJLOVIĆA: Predsednik FIFA objasnio pozadinu gesta koji su mnogi kritikovali

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) objavila je knjigu koja nas vodi iza kulisa i donosi neverovatne priče iz prvih deset godina predsedničkog mandata Đanija Infantina.

Knjiga obiluje anegdotama – od napetih sastanaka koji su rezultirali dozvolom ženama da prisustvuju profesionalnim utakmicama u Iranu, do prijateljske utakmice u Boliviji koja je prerasla u nešto mnogo dramatičnije.

Ovo delo iz pera italijanskog novinara Alesandra Alćata, poznatog po biografijama Andree Pirla i Karla Anćelotija, predstavlja živopisnu priču o tome kako je Infantino transformisao FIFA-u od svog izbora 26. februara 2016. godine u Cirihu. Knjiga je podeljena članovima Saveta FIFA-e i predsednicima asocijacija članica koji su prisustvovali 76. Kongresu u Vankuveru 30. aprila.

- Nikada nisam izgubio iz vida naš glavni cilj: da pomognemo globalnom razvoju igre i poboljšamo uslove za igrače u svakoj od 211 zemalja i teritorija povezanih sa FIFA-om - ističe Infantino u predgovoru.

Sadržaj knjige

Kroz različita poglavlja, knjiga detaljno opisuje kako je pod njegovim vođstvom FIFA osigurala preraspodelu prihoda za globalni razvoj sporta, neverovatan rast ženskog fudbala , ulogu Klirinške kuće u pomaganju manjim klubovima, borbu protiv rasizma, kao i uspeh takmičenja poput Svetskog klupskog prvenstva sa 32 tima. Infantino se iskreno zahvalio konfederacijama, ligama, klubovima, igračima i navijačima, ističući da su u pitanju zajednički uspesi na koje je ponosan.

Suze, osude i dirljivi trenuci iza kulisaIpak, posebno emotivan deo knjige otkriva pozadinu situacija zbog kojih je predsednik FIFA-e pretrpeo oštre kritike javnosti, a koje pokazuju da ljudi često donose sud bez potpunog razumevanja konteksta.

Selfi na Peleovoj sahrani

Čak i na Peleovoj sahrani, Infantino je kritikovan jer je napravio selfi ispred kovčega. Ljudi nisu shvatali koliko je emotivno bio vezan za fudbalskog "Kralja" nakon jednog odlaska u bioskop sa ocem, a još manje su znali da ga je za tu fotografiju lično zamolio Peleov bivši saigrač iz Santosa, Lima.

- Potrebna mi je još jedna poslednja uspomena. Ne snalazim se najbolje sa telefonom, a voleo bih da i ti budeš na njoj - rekao mu je tada Lima.

Ono što su mnogi videli kao neozbiljnost, zapravo je bila nežnost i puka ljubaznost. Kada ste suočeni sa smrću, protokol pada u vodu, a čovek sluša samo ono što mu srce kaže.

Istina o Siniši

Slična situacija, praćena nepravednim kritikama, dogodila se i 16. decembra 2022. godine, kada je odata počast Siniši Mihajloviću tokom turnira FIFA Legendi na Svetskom prvenstvu u Kataru, neposredno nakon njegove smrti.

Neko spretan je brzopotezno ispisao Sinišino ime i broj 11 na običnoj beloj majici koristeći flomaster, a potom je predao predsedniku FIFA-e, koji ju je visoko podigao na terenu - "Počivaj u miru, dragi Siniša".

Bio je to iskren i plemenit gest, ali su se čak i tada našli oni koji su insistirali da to nije smelo da se uradi na taj način, jer je majica ispisana flomasterom "neukusna”. Predsednik FIFA-e obično preko takvih stvari pređe, iako ga, možda, na kratak trenutak iziritiraju.

Autor: Jovana Nerić