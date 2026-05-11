RUBLJOV SIGURAN PROTIV DAVIDOVIČA FOKINE: Ruski teniser stigao do osmine finala Mastersa u Rimu

Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se danas u osminu finala masters turnira u Rimu, pošto je pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu sa 6:4, 6:4.

Meč Rubljova i Davidoviča Fokine, 14. i 23. tenisera sveta, trajao je sat i 15 minuta. Rubljov će u osmini finala igrati protiv pobednika meča u kojem se sastaju Amerikanac Brendon Nakašima i Nikoloz Basilašvili iz Gruzije.

Za razliku od Davidoviča Fokine, njegov sunarodnik Martin Landaluse je obezbedio mesto u osmini finala pošto je bio bolji od Italijana Matije Belučija sa 6:4, 6:3.

Njegov naredni rival biće bolji iz duela srpskog tenisera Hamada Međedovića i Argentinca Marijana Navonea.

U ženskom delu turnira, Rumunka Sorana Kirstea je pobedila Čehinju Lindu Noskovu sa 6:2, 6:4 i plasirala se u četvrtfinale. Trenutno 27. teniserka sveta će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice meča Jelena Ostapenko - Ana Kalinskaja.

