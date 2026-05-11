BRAVO MAJSTORE: Međedović u osmini finala Rima - Hamad kroz rudnik do preokreta protiv Navonea i uspeha karijere

Kakva priča Hamada Međedovića! Srpski teniser se prvi put u karijeri plasirao u osminu finala jednog Mastersa nakon što je velikim preokretom uspeo da savlada Argentinca Marijana Navonea sa 4:6, 6:3, 6:4 i otvori novu stranicu našeg "belog" sporta!

Hamad je do ovog momenta dolazio do trećeg kola Mastersa, ali nikada do poslednjih 16, a za novi preokret u glavnom gradu Italije morao je da radi preko tri sata.

Dizao je publiku na noge, a tako i sebi pomogao da domogne prilike da protiv 20-godišnjeg Španca Martina Landalusea, protiv kojeg nikada nije igrao, pokuša da ode i do četvrtfinala ovog prestižnog turnira na Foro Italiku.

Nije sve izgledalo sjajno. Naprotiv. Set i po je Međedović sakupljao neiznuđene greške, pa je došao do neverovatne kote od 30. Ono što je bilo zabrinjavajuće jeste što je gubio poene na prvom servisu, da forhend nije išao i da ga je Navone uvukao u trku u kojoj nije mogao da se snađe.

Pretrpeo je brejk u petom gemu za 3:2, ali mu je argentinski predstavnik sa dve duple servis greške na 30:30 u narednom gemu praktično poklonio ribrejk.

Onda na 3:3 spasava tri vezane brejk lopte, ali se videlo da visi sve na koncu i da je Navone nametnuo trčanje koje je rezultovalo novim gubitkom servisa u devetom gemu i lake potvrde protivnika za 6:4.

Jedan od odlučujućih momenata u meču bio je brejk za 3:1 u drugom setu kada je propustio dve šanse, ali je sebi obezbedio još jednu koju je uspeo da konvertuje.

Do polovine ove deonice, Navone je već imao više neiznuđenih greški nego za čitav prvi set.

Lomilo se, preživljavao je u sedmom gemu Međedović i posle 15 minuta, četiri brejk lopte i sedam izjednačenja, uspeo da ode na 5:2 i tu izjednači u setovima.

Publika je do tog momenta već prihvatila šou koji se događa na terenu, a Međedović je baš na pogon tribina uspeo i da dođe do brejka u prvom gemu odlučujućeg seta.

Skratio je svaki poen koji je mogao, a onda je počeo da radi i servis koji ga je služio do samog kraja meča, iako je Navone imao priliku da se vrati na 4:4 i da sve odvede u vrtlog. Na kraju, veličanstvena pobeda koja je otvorila novi list njegove karijere.

Sada je na samo jedan trijumf od 50 najboljih na planeti, a imaće i svojih šansi u osmini finala protiv Landalusea kojem je ovo tek drugi put da učestvuje u toj fazi takmičenja jednog Mastersa.

Autor: Iva Besarabić