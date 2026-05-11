Veče profesionalnog boksa u Nikšiću: Nova pobeda Koste Kostića i trijumf Žižića za WBO titulu

Izvor: Pink.rs

Na velikoj profesionalnoj reviji koja je održana u Nikšiću u subotu 9.maja Kosta Kostić je imao svoj osmi profesionalni meč i jednoglasnom odlukom sudija ostvario je šestu pobedu za redom u profesionalnom ringu!

Njegov protivnik je bio Božidar Ilić iz Loznice koji ima mečeve u kik-boksu a u profesionalnom ringu je odradio 24 borbe.

Kosta polako ali sigurno krči put ka vrhu, a krajem godine ga očekuje borba za pojas profesionalnog prvaka Srbije u boksu !

U glavnom meču večeri Mićko Žižić je osvojio WBO INTERCONTINENTALNI pojas pobedivši nokautom u drugoj rundi do ovog meča neporaženog boksera iz Gane Delali Miledzija !

U ostalim mečevim pobede su ostvarili Tomislav Bato Djinovic, Nejc Pertic iz Slovenije, nova nada crnogorskog profi boksa Matija Radović kao i debitant u profi ringu Din Dolovac iz Novog Pazara .

Autor: D.Bošković

