OBRADOVIĆ PRED CEDEVITA OLIMPIJU! Zvezda desetkovana u Ljubljani! Ima jedna lepa vest!

Crveno-beli na pobedu od plasmana u polufinale regionalnog takmičenja.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas pred drugu utakmicu četvrtfinala plej-ofa ABA lige da Cedevita Olimpija igra organizovano i dodao da "crveno-beli" moraju da budu strpljivi.

Tim sa Malog Kalemegdana gostovaće u utorak od 19 časova Cedevita Olimpiji u dvorani "Stožice" u Ljubljani. Crveno-beli vode 1:0 u seriji, pošto su pre četiri dana pobedili rezultatom 101:92 u nekadašnjem Pioniru.

"Biće drugačija utakmica, kod kuće uz veliku podršku svojih navijača će svakako biti drugačiji. Očekujem fizikalnu utakmicu, čak i više nego ovde, i moraćemo da odgovorimo. Utakmica će verovatno biti na jedan - dva poseda, energetski moramo da budemo dobri, da kontrolišemo skok u napadu jer su tu posebno agresivni", rekao je Obradović i dodao:

"Igraju organizovao, što znači da moramo biti strpljivi, u odbrani da komuniciramo dobro, a u napadu da ne izgubimo ritam koji je u Beogradu bio sasvim dobar", istakao je šef struke Zvezde, a prenosi klupski sajt.

Košarkaš Semi Odželej naveo je da on i njegovi saigrači moraju da odigraju u kontinuitetu tokom svih 40 minuta.

"Ovo je plej-of i svaka utakmica je teška, kao što će biti i ova sledeća. Oni će dati sve što imaju. Imaju dobar tim, sjajnog trenera i generalno su jako dobri, što znači da moramo da budemo spremni. Ako dobrom timu kod kuće date samopouzdanje oni na tome mogu da grade dalje kroz utakmicu", izjavio je Odželej.

Kako je navela Zvezda, u Ljubljani će igrati bez dva povređena plejmerkera Kodija Miler Mekintajera i Stefana Miljenovića, a Čima Moneke koji je doživeo povredu šake na poslednjem treningu pred prvu utakmicu odradio je trening i putovaće sa ekipom u Ljubljanu.

Autor: D.Bošković