PRVI REKET SVETA GAZI REDOM: Siner počistio Popirina

Meč je trajao sat i sedam minuta.

Janik Siner je pet puta uzeo servis australijskom teniseru, dok Popirin nije osvojio nijedan brejk.

Italijanski teniser zabeležio je pet asova, dok Popirin nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa.

Siner će u osmini finala igrati protiv svog sunarodnika, 155. tenisera sveta Andree Pelegrina, koji je danas u trećem kolu pobedio 22. igrača sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa posle dva seta, 7:6, 6:1.

Meč između Pelegrina i Tijafoa trajao je sat i 57 minuta.

Pelegrino je četiri puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Tijafo osvojio dva brejka.

Plasman u osminu finala nije uspeo da ostvari 32. teniser sveta Amerikanac Brendon Nakašima, koji je u trećem kolu izgubio od 117. igrača sveta Gruzijca Nikoloza Basilašvilija posle dva seta, 6:7, 4:6.

Meč je trajao sat i 41 minut.

Nakašima je jednom uzeo servis gruzijskom teniseru, dok je Basilašvili osvojio dva brejka.

Basilašvili će u osmini finala igrati protiv 14. tenisera sveta Rusa Andreja Rubljova.

Autor: Iva Besarabić