ŠOK ODLUKA LUKE DONČIĆA! Zbog teške bitke za starateljstvo odustaje od reprezentacije! Prolazi kroz pakao: Moram da budem uz svoje ćerke!

Zbog privatnih problema Luka neće nositi dres reprezentacije ovog leta.

Slovenački superstar i NBA as Luka Dončić, koji je iza sebe imao sezonu punu uspona u dresu Los Anđeles Lakersa pre nego što ga je zaustavila povreda, sada je otkrio da ovog leta ipak neće nositi dres reprezentacije Slovenije - ali razlog nije sportske prirode.

Dončić je putem Instagrama podelio emotivnu poruku u kojoj je otkrio da prolazi kroz komplikovan proces borbe za starateljstvo nad svojim ćerkama, što je u ovom trenutku presudno uticalo na njegovu odluku.

"Moje ćerke su moj ceo svet i uvek su ispred svega. U periodu kada vodim borbu za zajedničko starateljstvo, morao sam da donesem veoma tešku odluku između obaveza prema reprezentaciji i vremena koje želim da provedem sa njima. Poslednjih osam meseci bilo je izuzetno teško da ih viđam", poručio je Dončić.

On je dodao da mu je posebno teško što neće moći da pomogne nacionalnom timu, ali da u ovom trenutku nema važnijeg prioriteta od porodice:

"Dao sam sve za Sloveniju i uvek ću to činiti srcem, zato me boli što neću igrati ovog leta. Ipak, kao otac, moram da budem uz svoje ćerke."

Sloveniju uskoro očekuju važni izazovi u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo - 3. jula gostuju Estoniji, dok tri dana kasnije na domaćem terenu dočekuju Švedsku, ali bez svoje najveće zvezde.

