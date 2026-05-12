Lebron upitan o kraju karijere: Znaćete šta sam odlučio

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Tanjug AP/Jeff Chiu ||

Lebron Džejms je govorio o neizvesnoj budućnosti posle eliminacije Los Anđeles Lejkersa od Oklahoma Siti Tandera u četiri utakmice.

Lejkersi su poraženi od Oklahoma Siti Tandera sa 115:110 i sa ukupno 4:0 u seriji eliminisani iz plej-ofa.

Džejms koji polako "gazi" ka 42. godini života sada se suočava sa pitanjima o svojoj budućnosti u NBA ligi.

Posle utakmice, Lebron je upitan šta sledi i priznao je da još nema odgovore.

"Ne znam, očigledno. Još smo sveži od poraza. Ne znam šta budućnost nosi za mene… Vratiću se kući, biću sa porodicom, razgovaraću sa njima i kada dođe vreme, znaćete šta sam odlučio", rekoa je Lebron za "Clutch Points".

Lebron je utakmicu završio sa 24 poena, 12 skokova i tri asistencije. Bila je ovo četvrta "metla" u plej-ofu u njegovoj karijeri.

Autor: Jovana Nerić

