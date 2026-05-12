VELIKA ODLUKA: Dejan Stanković ima samo jednu dilemu pred finale Kupa Srbije!

Crvena zvezda i Vojvodina igraju finale Kupa, a već se dosta toga zna. Trener crveno-belih, Dejan Stanković ima samo jednu dilemu.

Tačnije, postoji samo upit kada je u pitanju levi bok, odnosno da li će na tom mestu početi Nair Tiknizijan ili tinejdžer u ekspenziji Adem Avdić. Avdić je rođen u Loznici, sigurno je da će na tribinama Lagatora biti njegova šira familija, odličan je bio u plej-ofu. Iskreirao je Avdić prvenstveni trijumf protiv Vojvodine, blistao u večitom derbiju. U velikom je uzletu, o čemu govori činjenica da se posle Klub Briža javio i jedan premijerligaš i poslao konkretnu ponudu na adresu Crvene zvezde.

Sa druge strane Nair Tiknizijan je jedan od Dejanovih ljubimaca, želeo je da ga dovede i u moskovski Spartak. Jermen je dolaskom bivšeg reprezentativca Srbije poboljšao defanzivne performanse. Odlično je odigrao i evropske mečeve, izuzev Selte...

Govorio je Dejan Stanković, upravo posle Novog Pazara, da se virus raširio u svlačionici Crvene zvezde, ali da veruje da će u Loznici imati pun kadar na raspolaganju. Ukoliko ne bude niznenađenja, očekuje se da crveno-beli igraju u formaciji sa trojicom štopera. Taj sistem je mnogo toga dobrog doneo Crvenoj zvezdi i Stankoviću u oba mandata. Igrači su ga prihvatili, i mogao bi da postane standard.

To znači da bi u poslednjoj liniji trebalo da deluju Učena, Veljković i Eraković. Zatim u centrali Elšnik i Krunić, ispred njih Kostov. Seol je siguran na desnom boku. Avdić ili Tiknizijan će igrati levo, ali bi mogli da raspodele minutažu po principu 60:30. Isto se očekuje i u napadu. Meč bi trebalo da počnu Katai i Arnautović, ali bi tokom drugog poluvremena mogli da ih odmene Duarte i Enem.

Autor: Jovana Nerić